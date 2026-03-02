ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΑΡ θέτουν θέμα ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως ενίσχυσε, αντί να καθυσηχάσει, τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει από την πρώτη στιγμή μέσω των ανακοινώσεών τους ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΝΕΑΡ.

Τα κόμματα της Αριστεράς, παρά τις μεταξύ τους σημαντικές στρατηγικές διαφορές, αλλά και τις διαφωνίες ως προς την ανάγνωση της συγκεκριμένης σύγκρουσης, πλέον φαίνεται να στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και τη στάση που θα τηρήσει η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη επέμβαση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

ΣΥΡΙΖΑ (Καλπάκης): «Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος

Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτες δηλώσεις μετά την αμηχανία της πρώτης ανακοίνωσης, έγιναν από τον Γραμματέα του κόμματος Στέγιο Καλπάκη, με τον ίδιο να τηρεί μια πολύ σαφέστερη γραμμή.

Ο κ. Καλπάκης μιλώντας στο Action24 ήταν σαφής, λέγοντας μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ελληνικής εμπλοκής καθοιονδήποτε τρόπο πλην της στήριξης ειρηνευτικών πρωτοβουλιών. «Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η Ελλάδα είχε πάντα μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δεν είχε μια πολιτική προβλέψιμου σύμμαχου, όπως έχει τα τελευταία χρόνια».

«Το ζήτημα είναι τι αποφάσεις θα πάρεις ως χώρα. Αν θες να χτίσεις μία συμμαχία με μια σειρά από χώρες οι οποίες τονίζουν την ανάγκη της ειρήνης και της σταθερότητας. [...] Εμείς είμαστε πιο κοντά από όλους στη Μέση Ανατολή. Θα συζητάμε σε λίγα χρόνια ξανά για προσφυγικές ροές και η Νέα Δημοκρατία, που τώρα δεν λέει μια κουβέντα καταδίκης για τον πόλεμο, θα λέει «θέλετε να γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι».

«Καταδικάζουμε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο», τόνισε ο κ. Καλπάκης.

ΚΚΕ (Κουτσούμπας): Η χώρα γίνεται στόχος αντιποίνων

Σε απόλυτη σύγκρουση με την κυβέρνηση βρέθηκε σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για εγκληματικές δραστηριότητες.

«Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικάνικες βάσεις θανάτου, έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση. Η χώρα μας, οι βάσεις των Αμερικάνων, αλλά και ο ελληνικός λαός, γίνονται στόχοι αντιποίνων, από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τις άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκες βάσεις. Να τις πάρουν και να ξεκουμπιστούν εδώ και τώρα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ», κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ενώ εισαγωγικά είχε αναφέρει: «Η νέα γκανγκστερική ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών κατά του Ιράν πυροδοτεί, ανάβει παρά πέρα τη φωτιά του πολέμου όχι μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά ευρύτερα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον κόσμο».

ΝΕΑΡ: «Όχι στο όνομά μας»

Από την πλευρά της η ΝΕΑΡ διαμηνύει ότι «δε θα εμπλακούμε σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα», τονίζοντας χαρακτηριστικά «ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ».

Η ΝΕΑΡ τονίζει ότι «η χώρα μας πρέπει να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης», και αναφέρει:

«Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και να απορρίψει οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα σε αυτόν τον ενδεχομένως καταστροφικό πόλεμο».