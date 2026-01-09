«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

Η κορύφωση του κύματος της εποχικής γρίπης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες - Ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

INTIME NEWS
Το «κοκτέιλ» γρίπης και αναπνευστικών ιώσεων συνεχίζεται με ανοδική τάση την πρώτη εβδομάδα του 2026. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής στην κοινότητα (επισκέψεις σε γιατρούς στην Πωτοβάθμια Φροντίδα) παρουσίασε περαιτέρω αύξηση την εβδομάδα 01/2026 (29 Δεκεμβρίου 2025 – 04 Ιανουαρίου 2026) σε σχέση με την προηγούμενη. Η γριπώδης συνδρομή ορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) ως αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα συστηματικό σύμπτωμα (πυρετό, καταβολή, κεφαλαλγία, μυαλγίες) και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το αναπνευστικό σύστημα (βήχας, πονόλαιμος, δύσπνοια).

Η γρίπη Α πρωταγωνιστεί στην εικόνα κλιμάκωσης των αναπνευστικών λοιμώξεων. Παρόλο που η θετικότητα για τον ιό της εποχικής γρίπης στην κοινότητα παρουσίασε μικρή μείωση την εβδομάδα 01/2026, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με νέα άνοδο των εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά περίπου 45%.

Συγκεκριμένα, κατά την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 52/2025. Την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκαν επίσης δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπη.

Συνολικά, από την αρχής της φετινής περιόδου της γρίπης (εβδομάδα 40/2025) έως και την 01/2026 έχουν καταγραφεί 29 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και έξι θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Τα περιστατικά που κατέληξαν είχαν διάμεση ηλικία τα 77 έτη και όλα αφορούσαν επιπλοκές της γρίπης τύπου Α. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 01/2026, μεταξύ 2.278 δειγμάτων που ελέγχθηκαν, ανευρέθηκαν 308 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 307 τύπου Α και ένα τύπου Β. Από τα 198 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 142 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 56 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1).

Στα αστικά λύματα, το σταθμισμένο ιικό φορτίο της γρίπης Α συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Κατά την εβδομάδα 01/2026, αύξηση καταγράφηκε σε δύο περιοχές (Αθήνα και Χανιά) σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα του 2025 και πτώση σε τέσσερις περιοχές (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα). Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στη Αθήνα (+83,7%) και η μεγαλύτερη πτώση στα Ιωάννινα (-86,9%).

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι το καλύτερο μέτρο πρόληψης της γρίπης παραμένει ο εμβολιασμός και απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση. Τονίζει επίσης ότι χρειάζεται έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντιικής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

