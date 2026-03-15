Τέχνη από ανακυκλώσιμα υλικά στη Χαλκιδική: Ο βενζινοπώλης που φτιάχνει γλυπτά από ελαστικά

Ένα πρατήριο καυσίμων στα Ορμύλια Χαλκιδικής έχει μετατραπεί σε... υπαίθρια γκαλερί ανακυκλωμένης τέχνης, χάρη στη δημιουργικότητα του ιδιοκτήτη του.

Ο Γιάννης Μπέκης κατασκευάζει εδώ και δεκαετίες εντυπωσιακά έργα, όπως κροκόδειλους, δράκους, ελέφαντες και άλλα ζώα, αξιοποιώντας κυρίως παλιά ελαστικά και υλικά που άλλοι θα πετούσαν.

Ο ίδιος μιλάει στο Newsbomb.gr για το ξεκίνημά του και για το πώς το πρατήριο καυσίμων εξελίχθηκε σε όλο τον κόσμο για μικρούς και μεγάλους: «Ξεκίνησα να φτιάχνω τέτοιες κατασκευές πριν από 25 χρόνια, όταν απέκτησε δηλαδή το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων στη Χαλκιδική. Αρχικά όλο αυτό το ξεκίνησα επειδή ήταν εδώ δίπλα έχουμε έναν ανεμόμυλο παλιό, ο οποίος παρατημένος χρόνια και είπα να κάνω έναν ανεμόμυλο σε μικρογραφία, με μπουκάλια. Μάζεψα από το χωριό μπουκάλια και έγινε χαμός από εκεί και πέρα.

Πάντα κάνω με ανακυκλώσιμα υλικά τα έργα μου, όμως μετά ανακάλυψα το λάστιχο αυτοκίνητο και άρχισα να κάνω έργα με τα λάστιχα και ό,τι άλλο υλικό μου έφερναν στο βενζινάδικο ή το έβρισκα πεταμένο το αξιοποιούσα φτιάχνοντας έργα, δηλαδή με ξύλο, σίδηρο, με κέρματα παλιά κόκκινα. έκανα ζωάκια, και νοβόπανα.

Τα τελευταία έργα μου είναι από φελιζόλ: έφτιαξα μια καμηλοπάρδαλη, ένα άλογο εν κινήσει, έναν σκύλο και έναν δράκο. Αυτά δεν τα πουλάω και τα κρατάω για τα παιδιά αργότερα να με θυμούνται. Έρχονται οι μαμάδες με τα παιδιά στο βενζινάδικο για να τα δουν τα μικρά τους, είναι όλοι ξετρελαμένοι. Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του βενζινάδικου, σε διάφορα σημεία του σπιτιού μου, ενώ στο εσωτερικό της επιχείρησης υπάρχουν μόνο τα ξύλινα, ώστε να μην φθαρούν από τις καιρικές συνθήκες», αναφέρει στο Newsbomb.gr ο Γιάννης Μπέκης.

Οι πρωτότυπες κατασκευές του έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν της περιοχής, προσελκύοντας επισκέπτες που σταματούν όχι μόνο για καύσιμα, αλλά και για να θαυμάσουν από κοντά τις μοναδικές δημιουργίες του.