«Ποτέ Ξανά»: Η Θεσσαλονίκη τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Άουσβιτς

Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την Θεσσαλονίκη, αφού το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος

Σε κλίμα συγκίνησης η Θεσσαλονίκη τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Άουσβιτς. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την πόλη, αφού το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μετά την τελετή έναρξης στην οποία συμμετείχε και η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, Λόλα Άντζελ, ακολούθησε η σιωπηλή πορεία μνήμης με σύνθημα «Ποτέ Ξανά» με αφορμή τη συμπλήρωση 83 ετών από την ημέρα που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός με Εβραίους πολίτες για το στρατόπεδο Άουσβιτς- Μπέργκεναου.

Η πορεία εκκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας και κατέληξε στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, από όπου και έφευγαν τα τρένα και μετέφεραν χιλιάδες Εβραίους στα μαρτύρια και την εξόντωση.

Εκεί, σε μια λιτή τελετή, η Λόλα Άντζελ, απόγονοι των θυμάτων αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής και της αυτοδιοίκησης, άφησαν αναμμένα κεράκια και λουλούδια στις ράγες και σε βαγόνια τρένων, τιμώντας τη μνήμη των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν στο στρατόπεδο Άουσβιτς- Μπέργκεναου.

«Σήμερα δεν περπατάμε με τα βήματα. Περπατάμε με τις μνήμες εκείνων που δεν γύρισαν ποτέ. Η μνήμη είναι ευθύνη και την κρατάμε ζωντανή. Ποτέ ξανά», τόνισε η Λόλα Άντζελ, στο περιθώριο της εκδήλωσης.

«Είναι ένα βαθύ τραύμα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γιατί η πόλη έχασε τότε ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχής της», τόνισε από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. Στάθηκε ακόμα στην έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας τονίζοντας πως «η πλατεία Ελευθερίας θα αναδειχθεί σε ένα ιστορικό τοπόσημο που θα υπηρετεί την προτεραιότητα της διαφύλαξης και ανάδειξης της ιστορικής μνήμης».

Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν για να προχωρήσει το έργο στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που υπήρχαν, λέγοντας πως πλέον με την υλοποίησή του «η Θεσσαλονίκη μπορεί να κοιτά τους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος στα μάτια».

«Το Πάρκο Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας θα υπάρχει στο διηνεκές ώστε να διατηρεί ακέραια την ιστορική παρακαταθήκη με τη διδακτική της μορφή», τόνισε ακόμα ο κ. Αγγελούδης στέλνοντας ακόμα το μήνυμα πως πρέπει όλοι να είναι στρατευμένοι απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό ώστε το σύνθημα «Ποτέ Ξανά» να να αποκτά νόημα.

Για το μέγεθος της θηριωδίας του Ολοκαυτώματος μίλησε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ. Όπως είπε, το 96% των Εβραίων της πόλης χάθηκε στο Ολοκαύτωμα.

Αναφέρθηκε στην αναχώρηση των πρώτων συρμών με Εβραίους πολίτες για το Άουσβιτς λέγοντας πως οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το μαρτύριο που τους περίμενε. Υπογράμμισε πως το Ολοκαύτωμα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τόνισε την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση έτσι ώστε κάτι τέτοιο να μην συμβεί ξανά.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, Σταμάτης Αγγελόπουλος, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης και ο αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ, Ιωάννης Ταμπακούδης στέλνοντας το μήνυμα πως κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει τη θηριωδία που υπέστησαν οι Εβραίοι πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Η σημερινή εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

Novibet
