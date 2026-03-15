Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Πέρασε δύσκολα από τη Γλυφάδα

Δύσκολη αποστολή είχε ο Ολυμπιακός στη Γλυφάδα, ωστόσο κατάφερε στο τέλος να βρει τις λύσεις και να επικρατήσει του Πανιωνίου με 79-71 για την 21η αγωνιστική της GBL.

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Πέρασε δύσκολα από τη Γλυφάδα
Οι «κυανέρυθροι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και παρέμειναν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταφέρνοντας μάλιστα να περάσουν μπροστά στα τελευταία λεπτά (68-67). Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία των «ερυθρόλευκων» στις κρίσιμες φάσεις αποδείχθηκε καθοριστική, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκει σημαντικά καλάθια και να «καθαρίζει» τη νίκη στο φινάλε.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Εβάν Φουρνιέ είχε έντονο επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου στις εξέδρες. Ο Γάλλος γκαρντ κινήθηκε προς το μέρος του εμφανώς εκνευρισμένος, με τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν, πριν οι διαιτητές τον αποβάλουν με ντισκαλιφιέ, ενώ ο οπαδός απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο +8 (23-15). Ο Πανιώνιος, ωστόσο, αντέδρασε στη συνέχεια, μειώνοντας σε 39-35 στο ημίχρονο και διατηρώντας την πίεση μέχρι τα τελευταία λεπτά, πριν οι Πειραιώτες επιβάλουν τον ρυθμό τους στην τελική ευθεία.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Ταϊρίκ Τζόουνς με 11 πόντους. Για τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Τζο Τόμασον με 21 πόντους, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να προσθέτει ακόμη 12.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9, Λέμον 9, Τόμασον 21 (2), Κρούζερ 4, Γκίκας 3 (1), Τέιλορ, Τσαλμπούρης 12 (3), Λούις 7, Γόντικας, Νικολαΐδης 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (1), Γουορντ 8, Βεζένκοβ 24 (1), Ντόρσεϊ 5 (1), Τζόουνς 11, Λαρεντζάκης 9 (3), Μόρις, Παπανικολάου 1, Νετζήπογλου, Πίτερς 6, Χολ 5, Φουρνιέ 6 (1)

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νέο περιστατικό βίας στη Θεσσαλονίκη: «Άτομα με κράνη εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα από σήμερα - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

16:16ΚΟΣΜΟΣ

H άγνωστη φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Η συγκινητική αφιέρωση του Ουίλιαμ

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

16:08ΕΥ ΖΗΝ

Βαζελίνη: Οφέλη υγείας, χρήσεις - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι δερματολόγοι

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα έβαλε ξανά με την εξέδρα ο Μπαρτζώκας

15:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Πέρασε δύσκολα από τη Γλυφάδα

15:50ΕΛΛΑΔΑ

«Κάντε ανακωχή!»: Έκκληση του πάπα Λέοντα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα», απειλεί το Ισραήλ - Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν είναι «βέβαιο» ότι δεν θα ξανασυμβεί, λέει ο Αραγτσί

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέχνη από ανακυκλώσιμα υλικά στη Χαλκιδική: Ο βενζινοπώλης που φτιάχνει γλυπτά από ελαστικά

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βιάννο στο Ηράκλειο - Καίει σε δύσβατο σημείο

15:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ποτέ Ξανά»: Η Θεσσαλονίκη τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Άουσβιτς

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο Punch το μαϊμουδάκι κάνει φίλους και προσαρμόζεται στη ζωή του ζωολογικού κήπου

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού: Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

23χρονος έπεσε από μπαλκόνι στη Γαστούνη - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένα ακόμη μέλος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου απέσυρε το αίτημα για άσυλο στην Αυστραλία και επιστρέφει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

14:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ξαναχτύπησε ο Φουρνιέ - Όρμηξε σε φίλαθλο του Πανιωνίου

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αντνάν Μεντερές: O ανθέλληνας Τούρκος, τα εγκλήματά του σε βάρος των Ελλήνων και ο απαγχονισμός του το 1961

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα

12:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έκλεβε γυμνές φωτογραφίες από social media και εκβίαζε γυναίκες: «Αν δεν βρεθείς μαζί μου ερωτικά θα τις δημοσιεύσω»

13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό στα Χανιά - Βιντεοσκοπούσαν την άρρωστη πράξη τους

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από την Τρίτη - Βροχές μέχρι την Παρασκευή

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα», απειλεί το Ισραήλ - Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν είναι «βέβαιο» ότι δεν θα ξανασυμβεί, λέει ο Αραγτσί

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο 13χρονο κορίτσι στην Κέρκυρα - Έπεσε στο κενό από τη σκηνή του δημοτικού θεάτρου

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα από σήμερα - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

16:08ΕΥ ΖΗΝ

Βαζελίνη: Οφέλη υγείας, χρήσεις - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι δερματολόγοι

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βιάννο στο Ηράκλειο - Καίει σε δύσβατο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ