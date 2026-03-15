Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Πέρασε δύσκολα από τη Γλυφάδα
Δύσκολη αποστολή είχε ο Ολυμπιακός στη Γλυφάδα, ωστόσο κατάφερε στο τέλος να βρει τις λύσεις και να επικρατήσει του Πανιωνίου με 79-71 για την 21η αγωνιστική της GBL.
Οι «κυανέρυθροι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και παρέμειναν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταφέρνοντας μάλιστα να περάσουν μπροστά στα τελευταία λεπτά (68-67). Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία των «ερυθρόλευκων» στις κρίσιμες φάσεις αποδείχθηκε καθοριστική, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκει σημαντικά καλάθια και να «καθαρίζει» τη νίκη στο φινάλε.
Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Εβάν Φουρνιέ είχε έντονο επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου στις εξέδρες. Ο Γάλλος γκαρντ κινήθηκε προς το μέρος του εμφανώς εκνευρισμένος, με τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν, πριν οι διαιτητές τον αποβάλουν με ντισκαλιφιέ, ενώ ο οπαδός απομακρύνθηκε από το γήπεδο.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο +8 (23-15). Ο Πανιώνιος, ωστόσο, αντέδρασε στη συνέχεια, μειώνοντας σε 39-35 στο ημίχρονο και διατηρώντας την πίεση μέχρι τα τελευταία λεπτά, πριν οι Πειραιώτες επιβάλουν τον ρυθμό τους στην τελική ευθεία.
Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Ταϊρίκ Τζόουνς με 11 πόντους. Για τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Τζο Τόμασον με 21 πόντους, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να προσθέτει ακόμη 12.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9, Λέμον 9, Τόμασον 21 (2), Κρούζερ 4, Γκίκας 3 (1), Τέιλορ, Τσαλμπούρης 12 (3), Λούις 7, Γόντικας, Νικολαΐδης 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (1), Γουορντ 8, Βεζένκοβ 24 (1), Ντόρσεϊ 5 (1), Τζόουνς 11, Λαρεντζάκης 9 (3), Μόρις, Παπανικολάου 1, Νετζήπογλου, Πίτερς 6, Χολ 5, Φουρνιέ 6 (1)