Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Πέρασε δύσκολα από τη Γλυφάδα

Οι «κυανέρυθροι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και παρέμειναν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταφέρνοντας μάλιστα να περάσουν μπροστά στα τελευταία λεπτά (68-67). Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία των «ερυθρόλευκων» στις κρίσιμες φάσεις αποδείχθηκε καθοριστική, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκει σημαντικά καλάθια και να «καθαρίζει» τη νίκη στο φινάλε.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Εβάν Φουρνιέ είχε έντονο επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου στις εξέδρες. Ο Γάλλος γκαρντ κινήθηκε προς το μέρος του εμφανώς εκνευρισμένος, με τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν, πριν οι διαιτητές τον αποβάλουν με ντισκαλιφιέ, ενώ ο οπαδός απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο +8 (23-15). Ο Πανιώνιος, ωστόσο, αντέδρασε στη συνέχεια, μειώνοντας σε 39-35 στο ημίχρονο και διατηρώντας την πίεση μέχρι τα τελευταία λεπτά, πριν οι Πειραιώτες επιβάλουν τον ρυθμό τους στην τελική ευθεία.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Ταϊρίκ Τζόουνς με 11 πόντους. Για τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Τζο Τόμασον με 21 πόντους, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να προσθέτει ακόμη 12.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9, Λέμον 9, Τόμασον 21 (2), Κρούζερ 4, Γκίκας 3 (1), Τέιλορ, Τσαλμπούρης 12 (3), Λούις 7, Γόντικας, Νικολαΐδης 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (1), Γουορντ 8, Βεζένκοβ 24 (1), Ντόρσεϊ 5 (1), Τζόουνς 11, Λαρεντζάκης 9 (3), Μόρις, Παπανικολάου 1, Νετζήπογλου, Πίτερς 6, Χολ 5, Φουρνιέ 6 (1)

