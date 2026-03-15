Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχετικά με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων που φέρονται να έχουν σχέση με την υπόθεση, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε έρευνες σε κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τρεις άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια διέφυγαν. Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά κάλυκες.

