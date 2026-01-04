Κοκτέιλ γρίπης και ιώσεων: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη καταγράφεται στα νοσοκομεία της χώρας το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Η αύξηση αφορά την περίοδο από 22 έως 28 Δεκεμβρίου και συνοδεύεται από σοβαρά περιστατικά, με σημαντικό μέρος των ασθενών να είναι ανεμβολίαστοι.

Μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών αφορά πολίτες με επιβαρυμένη κλινική εικόνα. Την ίδια ώρα, ο ΕΟΔΥ απευθύνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό, ειδικά ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων και της επιστροφής της καθημερινότητας στους κανονικούς ρυθμούς.

Σύσταση για εμβολιασμό και άμεση αντιϊκή αγωγή

Ο ΕΟΔΥ καλεί ιδιαίτερα τις ομάδες υψηλού κινδύνου να προχωρήσουν άμεσα σε εμβολιασμό κατά της γρίπης, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης έναρξης αντιϊκής αγωγής όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται έκκληση για συνεπή εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας.

Τα βασικά μέτρα πρόληψης

Σύμφωνα με τις οδηγίες, συστήνεται συχνό πλύσιμο των χεριών, καλός αερισμός των χώρων, παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων και αποφυγή συνωστισμού. Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης