Άνδρος: Νεκρή 48χρονη κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Σύρου

Την τελευταία της πνοή άφησε κατά τη διακομιδή της προς την Σύρο μια 48χρονη γυναίκα από την Άνδρο.

Η άτυχη γυναίκα η οποία ανήκε στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρίες, μεταφέρθηκε με αναπνευστικό πρόβλημα το πρωί της πρωτοχρονιάς από τον οικισμό της Μεσσαριάς προς το Κέντρο Υγείας Άνδρου, όπου διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό ήταν ιδιαίτερα σοβαρό. Άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διακομιδή της σε οργανωμένο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kontranews, η αεροδιακομιδή της 48χρονης σε Νοσοκομείο της Αττικής δεν κατέστη δυνατή και αντί αυτού, η 48χρονη επιβιβάστηκε σε πλωτό τουριστικό σκάφος το βράδυ της πρωτοχρονιάς για να μεταφερθεί από το Μπατσί Άνδρου προς την Σύρο, ώστε να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, παρότι η γυναίκα έφτασε εν ζωή στην Σύρο και επιβιβάστηκε άμεσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο άφησε την τελευταία στης πνοή πριν φτάσει στο Νοσοκομείο καθώς ο οργανισμός της δεν άντεξε.

Με πληροφορίες από cyclades24.gr

