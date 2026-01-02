Ιωάννινα: Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από αργά το απόγευμα σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Στα Πράμαντα των Τζουμέρκων, το Μέτσοβο τη Μηλιά και σε πολλά χωριά του κεντρικού και ανατολικού Ζαγοριού το έχει στρώσει, και στους δρόμους για την ασφάλεια των οδηγών κινούνται αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού. Οι περιοχές αυτές είναι γιορτινοί προορισμοί και η κίνηση των οχημάτων είναι αυξημένη.

Πρόβλημα δημιουργήθηκε στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να εγκλωβιστούν και να ακινητοποιηθούν τα αυτοκίνητα τους. Στην περιοχή επιχειρούν αλατιέρες και 4 μηχανήματα αποχιονισμού. Πριν από λίγο, όπως ανέφρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος, στο χωριό Καπέσοβο ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 αυτοκινήτων επισκεπτών στο Ζαγόρι, καθώς δεν είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες, και ακινητοποιήθηκαν λόγω του χιονιού που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε παγοδρόμια, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Ισχυρή χιονόπτωση σημειώνεται και στην Εγνατία Οδό από το Μέτσοβο μέχρι την Παναγιά. Ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα, καθώς κινήθηκαν αμέσως μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδοστρώματος και ρίψεις αλατιού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

