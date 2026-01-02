Από το Αρκαλοχώρι… στο Διάστημα: Ο 22χρονος Κρητικός και το project που καθαρίζει το διάστημα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας νεαρός επιστήμονας από το Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος βρίσκεται στο προσκήνιο της σύγχρονης αεροδιαστημικής. Ο 22χρονος Λεωνίδας Ασκιανάκης, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Μόναχο, αναπτύσσει μια πρωτοποριακή λύση για τα διαστημικά απορρίμματα μέσω του «Project-S». Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει ήδη εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίησή του.
Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ντύνει στα «πράσινα» τον Τσάβες
23:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα: Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο
22:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων του ΟΗΕ
22:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων
22:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στο «κάδρο» ο Τσάβες για κάτω από τα δοκάρια
18:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους
08:54 ∙ WHAT THE FACT
Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
21:30 ∙ LIFESTYLE
Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
21:05 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ