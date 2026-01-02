Από το Αρκαλοχώρι… στο Διάστημα: Ο 22χρονος Κρητικός και το project που καθαρίζει το διάστημα

Ένας νεαρός επιστήμονας από το Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος βρίσκεται στο προσκήνιο της σύγχρονης αεροδιαστημικής. Ο 22χρονος Λεωνίδας Ασκιανάκης, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Μόναχο, αναπτύσσει μια πρωτοποριακή λύση για τα διαστημικά απορρίμματα μέσω του «Project-S». Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει ήδη εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίησή του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας