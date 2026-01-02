Έχασε τον αριστερό του δείκτη ο 9χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα - Αγωνία για την όρασή του

Τον δείκτη του αριστερού του χεριού φέρεται να έχασε το 9χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο χωριό Αμαξάδες της Ξάνθης, όταν αυτό εξερράγη ενώ το κρατούσε στο χέρι του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, καταφέρνοντας να σώσουν το μάτι του, ενώ αντιμετώπισαν και τα υπόλοιπα τραύματα που υπέστη στο αριστερό του χέρι.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, θραύσματα από την έκρηξη έφτασαν και στα μάτια του παιδιού, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την όρασή του. Ευτυχώς, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση και αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο αύριο.

Την ίδια ώρα, η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το πώς βρέθηκε η κροτίδα στα χέρια του ανήλικου παιδιού.

