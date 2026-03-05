«Άστεγη» η Σάρα Φέργκιουσον μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων - Πού μένει σήμερα

Προσωρινά «άστεγη» είναι η Σάρα Φέργκιουσον μετά την αφαίρεση των τιμητικών τίτλων και την απομάκρυνσή της από την βασιλική κατοικία που διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, Σάρα Φέργκιουσον προσωρινά μένει με φίλους, ενώ αλλά δυσκολεύεται να βρει μέρος να μείνει στη Νέα Υόρκη μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν.

Η τέως δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον / AP

Αν και χώρισαν το 1996, ο πρώην δούκας και η δούκισσα της Υόρκης ζούσαν μαζί στη βίλα Royal Lodge στο Ουίνδσορ μέχρι που εκδιώχθηκε από τον αδερφό του, βασιλιά Κάρολο, μετά τη σύλληψή του για την εμπλοκή του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον

Η Φέργκι έμενε συχνά σε σπίτια φίλων της, ωστόσο μετά τον καταιγισμό αποκαλύψεων για τον Έπσταϊν, πολλοί είναι εκείνοι που της έχουν γυρίσει την πλάτη, θεωρώντας της «επικίνδυνη», σύμφωνα με πηγή του Page Six.

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Στη Νέα Υόρκη ζει και η κόρη της, Ευγενία, ωστόσο και οι δύο πιστεύουν ότι η παρουσία της Φέργκι κοντά στο σπίτι της κόρης της θα ήταν επιζήμια για την οικογένεια.

