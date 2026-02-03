Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: Αποκαλυπτικά μηνύματα «καίνε» την πρώην δούκισσα του Γιορκ

Ένα mail της Σάρα Φέργκιουσον προς τον Τζέφρι Έπσταϊν όπου περιέγραφε μία «ανύπαντρη» φίλη με «υπέροχο σώμα» που θα έπρεπε οπωσδήποτε να γνωρίσει - λίγους μήνες μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων - βγήκε στο «φως» της δημοσιότητας την Τρίτη (3/2).

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ πρότεινε ακόμη στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, σε προσωπικό email, ότι θα μπορούσε να παντρευτεί την ίδια και να προσλάβουν τη «μυστηριώδη γυναίκα» ως μέλος του προσωπικού τους.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα στα «Epstein Files» δείχνουν επίσης ότι η Φέργκιουσον ζητούσε από τον Έπσταϊν να καλύψει σχεδόν 15.000 δολάρια για τα αεροπορικά εισιτήρια της ίδιας και των δύο θυγατέρων της, Μπεατρίς και Ευγενίας, για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ μόλις 48 ώρες μετά την αποφυλάκισή του.

Η Φέργκιουσον ανέφερε ότι θα πετάξει από το Χίθροου στις ΗΠΑ με business class, ενώ οι κόρες της θα ταξίδευαν σε economy, σύμφωνα με email της 24ης Ιουλίου 2009.

Η τέως δούκισσα πρότεινε στον Έπσταϊν να την παντρευτεί αρκετές φορές, τους μήνες που ακολούθησαν μετά την αποφυλάκισή του.

Σε ένα mail της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, ανέφερε για μια γυναίκα: «Μπορείς να την παντρευτείς επίσης. Είναι ανύπαντρη και έχει υπέροχο σώμα». Πρόσθεσε: «Οκ, παντρέψου εμένα και μετά θα την προσλάβουμε».

Τα νέα mails αποκαλύπτουν επίσης περισσότερες λεπτομέρειες για ένα γεύμα που είχε η Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν και τις δύο κόρες της, πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία, μετά την αποφυλάκισή του.

Στις 24 Ιουλίου 2009, δύο ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, η βοηθός του, Λέσλι Γκροφ, του έστειλε email ζητώντας έγκριση για την πληρωμή των εισιτηρίων: «Όσον αφορά τις πτήσεις για τη δούκισσα και τα κορίτσια από Χίθροου προς Μαϊάμι και από ΝΥ προς Χίθροου: μπορούμε να βάλουμε τα κορίτσια σε economy round trip και τη Δούκισσα σε business round trip. Το συνολικό κόστος των πτήσεων για τα κορίτσια είναι $4.835,94 και για τη Δούκισσα $9.244,16. Έχω την άδειά σου να αγοράσω αυτά τα εισιτήρια;».

Δεν είναι γνωστό αν ο Έπσταϊν πλήρωσε το ποσό, αλλά η Σάρα και οι κόρες της πραγματοποίησαν το ταξίδι στην Αμερική.

«Θα με δυσφημίσουν μέχρι να με εξοντώσουν»

Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, Σάρα Φέργκιουσον έστειλε mail στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο ανέφερε ότι ήταν «πλήρως εκτεθειμένη» και ότι επρόκειτο να «εξοντωθεί» από τη βασιλική οικογένεια, εξαιτίας εμπλοκής της σε σκάνδαλα.

«Το Παλάτι θα με δυσφημίσει μέχρι να με εξοντώσει τελείως», γράφει η τέως δούκισσα του Γιορκ, κάνοντας αναφορά στις εκτελέσεις των συζύγων του Ερρίκου Η΄, Άννας Μπολέυν και Κάθριν Χάουαρντ.

Σε ένα άλλο, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2009, η Σάρα ευχαρίστησε τον Έπσταϊν, φαινομενικά για τη βοήθειά του με τις συμφωνίες για τα εμπορικά σήματα, σημειώνοντας ότι η Target και η NBC είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Mother’s Army και ότι «ο Tommy Hilfiger θέλει να δημιουργήσει ολόκληρη τη σειρά ρούχων, αρωμάτων κ.λπ. της μάρκας μου και να την πουλήσει στο qvc.com».

Sarah Ferguson emails to Epstein show increasing desperation https://t.co/TIf7XuDimP — BBC News (UK) (@BBCNews) February 3, 2026

«Ο Μπεν Σίλβερμαν το θέλει», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον πρώην συνπρόεδρο της NBC Entertainment και της Universal Media Studios. «Το ίδιο και ο Ράιαν Σίκρεστ».

Και κατέληξε λέγοντας: «Μόλις μία εβδομάδα μετά το γεύμα σας, φαίνεται ότι η ενέργεια έχει ανανεωθεί. Ποτέ δεν με έχει συγκινήσει τόσο πολύ η καλοσύνη ενός φίλου όσο το κομπλιμέντο που μου έκανες μπροστά στα κορίτσια μου. Σ’ ευχαριστώ, Τζέφρι, που είσαι ο αδελφός που πάντα ήθελα να έχω».

Τα email που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως η Φέργκιουσον προς τον Έπσταϊν ήταν ένας σημαντικός προάγγελος της αφαίρεσης των βασιλικών τίτλων του Άντριου. Και οι δύο επικοινώνησαν με τον διασυρμένο δισεκατομμυριούχο πολλές φορές μετά την καταδίκη του το 2008 με την κατηγορία της προμήθειας παιδιού για πορνεία και της πρόσληψης πόρνης, παρά το ότι ισχυρίζονταν ότι είχαν διακόψει κάθε επαφή.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Φέργκιουσον απομακρύνθηκε από τη θέση της προστάτιδας πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων, αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει ένα email στον Επστάιν ζητώντας συγγνώμη για το ότι τον είχε αποκηρύξει δημοσίως σε μια συνέντευξη του Μαρτίου 2011 στην Evening Standard.

Sarah Ferguson told Jeffrey Epstein 'no woman has ever left the Royal family with her head' in email sent after her 2010 'cash for access' sting claiming she'd been 'hung out to dry' https://t.co/N3l17AVrbx — Daily Mail (@DailyMail) February 3, 2026

Την εποχή εκείνη, δήλωσε στην εφημερίδα ότι είχε κάνει ένα «τρομερό, τρομερό λάθος κρίσης» όταν δέχτηκε σχεδόν 20.000 δολάρια από τον Έπσταϊν για να ξεπληρώσει χρέη. Αναφερόμενη στις κατηγορίες εναντίον του διαβόητου φίλου της, πρόσθεσε: «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία».

Ωστόσο, τον επόμενο μήνα, η Φέργκιουσον φέρεται να έκανε πίσω σε ένα email προς τον Έπσταϊν, που δημοσιεύθηκε από τις εφημερίδες The Sun και The Mail on Sunday, αποκαλώντας τον «σταθερό, γενναιόδωρο και ανώτατο φίλο».

«Όπως ξέρεις, δεν είπα σε καμία περίπτωση τη λέξη Π [παιδεραστής] για σένα», έγραψε σύμφωνα με πληροφορίες. «Ξέρω ότι νιώθεις τρομερά απογοητευμένος από μένα. Και πρέπει να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη από σένα και την καρδιά σου για αυτό. Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και εξαιρετικός φίλος για μένα και την οικογένειά μου».

«Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο σεξ!»

Άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη νέα δέσμη αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνουν ανησυχητικά μηνύματα σχετικά με τις κόρες του Άντριου και της Φέργκιουσον, την πριγκίπισσα Βεατρίκη, σήμερα 37 ετών, και την πριγκίπισσα Ευγενία, σήμερα 35 ετών.

Σε ένα από αυτά, ο Έπσταϊν ρώτησε τη Σάρα για ένα πιθανό επερχόμενο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Η Σάρα απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Περιμένω να γυρίσει η Ευγενία από ένα σαββατοκύριακο γεμάτο σεξ!».

Την εποχή εκείνη, το 2010, η Ευγενία ήταν μόλις δύο ημέρες πριν από τα 20α γενέθλιά της και περνούσε χρόνο με τον τότε φίλο της, Τζακ Μπρούκσμπανγκ, για να γιορτάσει την περίσταση, σύμφωνα με το The Mirror.

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Σε άλλη αλληλογραφία του 2009 μεταξύ του Έπσταϊν και του Λόρδου Πίτερ Μάντελσον, ενός ανοιχτά ομοφυλόφιλου άνδρα και μέλους της Βουλής των Λόρδων από το 1992 έως το 2004, ο Έπσταϊν πρότεινε στον Μάντελσον να παντρευτεί την πριγκίπισσα Βεατρίκη, σημειώνοντας ότι «η βασίλισσα θα είχε μια βασίλισσα ως εγγονό».

«Θυμήσου, είμαι ήδη ο Λόρδος Πρόεδρός της…» απάντησε ο Μάντελσον.

«Αυτό τότε μοιάζει με αιμομιξία;», απάντησε ο Επστάιν. «Πόσο συναρπαστικό!».

