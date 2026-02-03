Βρετανία: Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου μίλησε για την υπόθεση Επστάιν - «Υπάρχουν πολλά θύματα»

Μετά τις αποκαλύψεις για τον Άντριου Μαουτμπάντεν Ουίνδσορ, ο οποίος έχασε τους πριγκιπικούς τίτλους του εξαιτίας του σκανδάλου με τον Τζέφρι Επστάιν, ο αδελφός του πρίγκιπας Έντουαρτ μίλησε δημόσια για την υπόθεση.

Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου βρισκόταν σε συνέδριο στο Ντουμπάι σήμερα όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση. «Όλοι ήρθαν εδώ για να ακούσουν για την εκπαίδευση, για τη λύση για το μέλλον, αλλά όχι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τα θύματα και ποια είναι τα θύματα σε όλα αυτά; Υπάρχουν πολλά θύματα σε αυτό», είπε ο πρίγκιπας Έντουαρντ.

Τους τελευταίους μήνες πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την έντονη ενόχληση της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, από τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ μέχρι την Κέιτ Μίντλετον για την εμπλοκή του Άντριου στην υπόθεση.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον

Μετά την δημοσιοποίηση περίπου 3,5 εκατ. εγγράφων της υπόθεσης Επστάιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύφθηκε ότι ο Άντριου διατηρούσε στενές επαφές με τον χρηματιστή. Μάλιστα ο Άντριου σε email δέχθηκε το ραντεβού με νεαρή Ρωσίδα, το οποίο κανόνιζε ο Επστάιν.