Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Newsbomb: «Το The Quiz with Balls ήταν η πιο γλυκιά κούραση»

Η φετινή σεζόν τον βρίσκει στην οικογένεια του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η συνεργασία του, όμως, με το Φάληρο συνεχίζεται καθώς θα βρεθεί στο τιμόνι του «The Quiz with Balls!», του πιο διασκεδαστικού game show.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με την άνεση, το επικοινωνιακό χάρισμα και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του φορμάτ των Talpa Studios, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά.

Ο παρουσιαστής μιλά στο Newsbomb για το νέο αυτό βήμα, αναφέροντας: «Πρόκειται για ένα πολύ αστείο, έξυπνο και ταυτόχρονα απλό παιχνίδι. Έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα που έχουμε δει: Δεν απαντάει μόνο ένας, αλλά και οι πέντε παίκτες. Έχουμε να κάνουμε με πέντε μυαλά, που πρέπει να βρουν τη σωστή απάντηση. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει άγνοια, ρίχνει μια βουτιά... Έχουμε και ναυαγοσώστη μαζί μας, οπότε μη φοβάστε (Γέλια)»…

Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν στο Βέλγιο. Ο ίδιος αποκαλύπτει για την εμπειρία: «Ήταν η πιο γλυκιά κούραση που έχω ζήσει, καθώς ήταν υψηλών απαιτήσεων και εντάσεων. Ωστόσο, είχα την χαρά να συναντήσω ένα οργανωμένο σύνολο Ολλανδών και ένα οργανωμένο σύνολο Ελλήνων, συνολικά 40 ανθρώπων, από την παραγωγή. Υπήρχε ένα εξαιρετικά στημένο σκηνικό και υψηλών προδιαγραφών. Ακόμα και ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους είναι πολύ μπροστά∙ έχουν κάμερες–αράχνη, που τις βλέπεις κυρίως στα γήπεδα».

Όσον αφορά στον αν μπήκε στον «πειρασμό» να δοκιμάσει το παιχνίδι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απαντά: «Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω βουτιά, αλλά από τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων έπαθα φαρυγγίτιδα και φοβήθηκα μην επιδεινώσω την κατάσταση. Ήταν κάτι που μου έλειψε, φεύγοντας από το Βέλγιο».

Λίγα λόγια για το «The Quiz with Balls!»

Ερωτήσεις με σοβαρότητα, αλλά και διάθεση για παιχνίδι και παράταση της αγωνίας... Οι 6 πιο μεγάλες και fun μπάλες της ελληνικής τηλεόρασης κυλούν και τα... splash moments γράφουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία.

Σε κάθε επεισόδιο του «The Quiz with Balls!», δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν χημεία μεταξύ τους, στέκονται στην πλατφόρμα πάνω από μια πισίνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κάθε λάθος απάντηση όμως, τον ρίχνει στην πισίνα και... SPLASH!

Η Ελλάδα είναι η έβδομη κατά σειρά χώρα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο φορμάτ, μετά την Αμερική, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Ισπανία.

