Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Newsbomb: «Το The Quiz with Balls ήταν η πιο γλυκιά κούραση»

Ο παρουσιαστής μιλά για το νέο τηλεοπτικό του εγχείρημα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

STUDIO FOTOGENIA
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φετινή σεζόν τον βρίσκει στην οικογένεια του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η συνεργασία του, όμως, με το Φάληρο συνεχίζεται καθώς θα βρεθεί στο τιμόνι του «The Quiz with Balls!», του πιο διασκεδαστικού game show.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με την άνεση, το επικοινωνιακό χάρισμα και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του φορμάτ των Talpa Studios, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά.

Ο παρουσιαστής μιλά στο Newsbomb για το νέο αυτό βήμα, αναφέροντας: «Πρόκειται για ένα πολύ αστείο, έξυπνο και ταυτόχρονα απλό παιχνίδι. Έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα που έχουμε δει: Δεν απαντάει μόνο ένας, αλλά και οι πέντε παίκτες. Έχουμε να κάνουμε με πέντε μυαλά, που πρέπει να βρουν τη σωστή απάντηση. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει άγνοια, ρίχνει μια βουτιά... Έχουμε και ναυαγοσώστη μαζί μας, οπότε μη φοβάστε (Γέλια)»…

Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν στο Βέλγιο. Ο ίδιος αποκαλύπτει για την εμπειρία: «Ήταν η πιο γλυκιά κούραση που έχω ζήσει, καθώς ήταν υψηλών απαιτήσεων και εντάσεων. Ωστόσο, είχα την χαρά να συναντήσω ένα οργανωμένο σύνολο Ολλανδών και ένα οργανωμένο σύνολο Ελλήνων, συνολικά 40 ανθρώπων, από την παραγωγή. Υπήρχε ένα εξαιρετικά στημένο σκηνικό και υψηλών προδιαγραφών. Ακόμα και ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους είναι πολύ μπροστά∙ έχουν κάμερες–αράχνη, που τις βλέπεις κυρίως στα γήπεδα».

Όσον αφορά στον αν μπήκε στον «πειρασμό» να δοκιμάσει το παιχνίδι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απαντά: «Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω βουτιά, αλλά από τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων έπαθα φαρυγγίτιδα και φοβήθηκα μην επιδεινώσω την κατάσταση. Ήταν κάτι που μου έλειψε, φεύγοντας από το Βέλγιο».

Λίγα λόγια για το «The Quiz with Balls!»

Ερωτήσεις με σοβαρότητα, αλλά και διάθεση για παιχνίδι και παράταση της αγωνίας... Οι 6 πιο μεγάλες και fun μπάλες της ελληνικής τηλεόρασης κυλούν και τα... splash moments γράφουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία.

Σε κάθε επεισόδιο του «The Quiz with Balls!», δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν χημεία μεταξύ τους, στέκονται στην πλατφόρμα πάνω από μια πισίνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κάθε λάθος απάντηση όμως, τον ρίχνει στην πισίνα και... SPLASH!

Η Ελλάδα είναι η έβδομη κατά σειρά χώρα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο φορμάτ, μετά την Αμερική, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Ισπανία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MAN TGX 41.640: Το φορτηγό-θηρίο που μπορεί να μετακινήσει έως 250 τόνους

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

07:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αντιπαραθέσεις στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα και η ατάκα του πρώην πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου - Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων

07:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετωπική Αντετοκούνμπο - Μπακς: Τα «ελάφια» τον βγάζουν off, «εγώ θα παίξω» λέει ο Greek Freak

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Drones πάνω από την στρατιωτική βάση που μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΤΕΛ: Δραματική άνοδος στα κόμιστρα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων στις υπεραστικές διαδρομές

07:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πέπλο αφρικανικής σκόνης κάλυψε για δεύτερη μέρα την Αθήνα - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη- Συνομιλία που σοκάρει μεταξύ φίλων του 23χρονου

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ μπορούν να «νικήσουν» αλλά όχι να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν

07:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Χειροπέδες σε 27χρονο τράπερ μετά από καταδίωξη

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Μαρτίου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy» λόγω του πολέμου στο Ιράν: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

06:50LIFESTYLE

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Newsbomb: «Το The Quiz with Balls ήταν η πιο γλυκιά κούραση»

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με το βλέμμα τους «8»: Για την… ολική υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, «τσεκάρει» το εισιτήριο η ΑΕΚ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα μπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα - Πώς να το υπολογίσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy» λόγω του πολέμου στο Ιράν: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

07:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Χειροπέδες σε 27χρονο τράπερ μετά από καταδίωξη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη- Συνομιλία που σοκάρει μεταξύ φίλων του 23χρονου

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου - Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων

05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική κατάληξη για influencer: Ο πρώην την έθαψε ζωντανή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος της Σλοβενίας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΤΕΛ: Δραματική άνοδος στα κόμιστρα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων στις υπεραστικές διαδρομές

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Κυνήγησαν τους «μαϊμού» ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης

07:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετωπική Αντετοκούνμπο - Μπακς: Τα «ελάφια» τον βγάζουν off, «εγώ θα παίξω» λέει ο Greek Freak

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ μπορούν να «νικήσουν» αλλά όχι να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θρίλερ με 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε - Η έκκληση της αδελφής της

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με σκόνη, λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Επιστρέφουν οι χιονοπτώσεις

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ