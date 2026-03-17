Η Κορίνα Γεωργίου στο Newsbomb: «Αγαπώ την παρουσίαση, δεν με φόβισε το γυαλί»

Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ μιλά για το νέο επεισόδιο του «Prime Time» και την τηλεόραση…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Απόψε, στις 00.30, στον ΣΚΑΪ, η κάμερα του «Prime Time» του ΣΚΑΪ και η Κορίνα Γεωργίου επιχειρούν μια βουτιά στο νέο συναρπαστικό, αλλά και συνάμα αινιγματικό κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας: την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η δημοσιογράφος μιλά στο Newsbomb για την έρευνα, την πορεία της και φυσικά για τον κόσμο της τηλεόρασης.

Έχετε ετοιμάσει μία ενδιαφέρουσα εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς ήταν το ταξίδι της έρευνας για ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας πλέον;

Ήταν ένα ταξίδι απαιτητικό, αλλά και βαθιά αποκαλυπτικό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία, είναι μια δύναμη που ήδη αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, δημιουργούμε και αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Στόχος μου δεν ήταν μόνο να παρουσιάσω τι μπορεί να κάνει το AI, αλλά να φωτίσω τι σημαίνει για τον άνθρωπο και για την κοινωνία μας, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς της, όπως η υγεία, η εργασία, ο κρατικός μηχανισμός, το έγκλημα και η απάτη, η ενημέρωση, ακόμη και η τέχνη. Κι αυτό απαιτεί σεβασμό στα γεγονότα, διάλογο με κορυφαίους επιστήμονες και ουσιαστική δημοσιογραφική προσέγγιση. Τα λόγια του Στίβεν Χόκινγκ νομίζω ότι μεταφέρουν με ακρίβεια το δίλημμα ενώπιον του οποίου μας φέρνει αυτή η επαναστατική τεχνολογία: «Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως αποτελέσει το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία του πολιτισμού μας. Ή το τελευταίο».

Κατά τη γνώμη σας ποια είναι τα οφέλη και ποια η επικινδυνότητα;

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τεράστια οφέλη στην ιατρική, την επιστήμη, την εκπαίδευση, την καθημερινή μας ζωή. Μπορεί να επιταχύνει την πρόοδο και να ανοίξει δρόμους, που μέχρι χθες θεωρούσαμε αδύνατους. Ταυτόχρονα, όμως, κάθε μεγάλη δύναμη απαιτεί και μεγάλη ευθύνη. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην αλήθεια, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, αλλά και τον ίδιο τον ρόλο του ανθρώπου. Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι, τελικά, ένα βαθιά ανθρώπινο ερώτημα.

Πώς είναι η εμπειρία από το «Prime Time»; Μια εκπομπή έρευνας, που σπάνια βλέπουμε πλέον στην ελληνική τηλεόραση.

Είναι μια εμπειρία ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και απαιτητική. Η έρευνα χρειάζεται χρόνο, επιμονή και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Σε μια εποχή ταχύτητας, το να αφιερώνεται τηλεοπτικός χρόνος στην ουσιαστική έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το «Prime Time» δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε σύνθετα θέματα με σοβαρότητα και βάθος κι αυτό είναι κάτι που θεωρώ πολύτιμο σε ένα τηλεοπτικό τοπίο, που μοιάζει να αποδυναμώνεται με την επικυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την τηλεόραση;

Πιστεύω σε μια τηλεόραση που δεν περιορίζεται στην επιφάνεια, αλλά επιδιώκει να ερευνά, να εξηγεί και να φωτίζει, πάντοτε με ήθος κι επιμονή στη λεπτομέρεια. Πάντα πίστευα ότι η επιτυχία κρίνεται στη λεπτομέρεια, επομένως ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος πρέπει να είναι τελειομανής και κολλημένος με τη δουλειά του, αφοσιωμένος σε αυτό που τον εκπροσωπεί και αποτελεί το προσωπικό του ίχνος στο χώρο που υπηρετεί! Αγαπώ την παρουσίαση, νιώθω ότι βρίσκομαι στο φυσικό μου περιβάλλον όταν είμαι στον αέρα. Ποτέ δεν με φόβισε το γυαλί. Λατρεύω τη δουλειά μου, γι' αυτό την επέλεξα κι επένδυσα σε αυτήν μέσω των σπουδών μου στο ΕΚΠΑ, το LSE και το Πανεπιστήμιο Columbia. Είμαι περήφανη που αποφοίτησα από το Κολλέγιο Αθηνών, ένα ιστορικό σχολείο, το οποίο με καθόρισε και μου έμαθε ότι θα πρέπει να στηρίζομαι πάντα στη γνώση και την καλλιέργεια. Είναι η πιο ακλόνητη βάση, η δύναμη που δεν θα σε προδώσει ποτέ.

Σας ενδιαφέρει η έρευνα, η παρουσίαση δελτίου, μία ενημερωτική εκπομπή;

Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η ποιότητα της δημοσιογραφίας και η ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπιστοσύνη του τηλεθεατή είναι κάτι που κατακτάται με συνέπεια και σεβασμό. Στον ΣΚΑΪ ξεκίνησα πριν από 6 χρόνια από το ραδιόφωνο, μεταπήδησα στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε ενημερωτικές εκπομπές κι έπειτα στο τμήμα διεθνών ειδήσεων. Ύστερα ήρθε παράλληλα και η εκπομπή «Eco News», ένα «μίνι δελτίο» με περιβαλλοντικά θέματα, κάτι που αγάπησα και προετοιμάζω με πολύ μεράκι. Όπως είπα αγαπώ την παρουσίαση, επομένως αυτή θα ήταν η ιδανική εξέλιξη για εμένα. Είτε μέσα από ένα δελτίο ειδήσεων, είτε μέσα από μια ιδιαίτερη εκπομπή με τη δική μου σφραγίδα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κώτσηρας: Έως και 30% μειώσεις για τα ακίνητα θα δουν φέτος 500.000 φορολογούμενοι

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Μάνη: Τρεις πόλεμοι σε τέσσερα χρόνια - Η Ελλάδα παραμένει προπύργιο σταθερότητας και ασφάλειας, αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις ενωμένοι

17:11ΕΘΝΙΚΑ

Αναβάλλεται η αυριανή άσκηση με drones UVEX 1/26 στα Μέγαρα

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»

16:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού στη μητρότητα»: Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων για την απόφαση Εφετείου

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων ωφελούμενων - εργαζομένων

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος πέφτει κοντά σε ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών

16:27ΥΓΕΙΑ

Πώς κολλάει η μηνιγγίτιδα - Κατανόηση της μετάδοσης και πώς να προστατευτείτε

16:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

16:21LIFESTYLE

Η Κορίνα Γεωργίου στο Newsbomb: «Αγαπώ την παρουσίαση, δεν με φόβισε το γυαλί»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας – Καμία αντίδραση στο άκουσμα της απόφασης

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 11 ημέρες απεργία από την αρχή του 2026

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για δολοφονία Λαριτζανί: Υπονομεύουμε το καθεστώς για να δώσουμε την ευκαιρία στους Ιρανούς να το ανατρέψουν – Υπάρχουν αρκετές ακόμα εκπλήξεις

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από τσίμπημα μέλισσας

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων ωφελούμενων - εργαζομένων

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μήνυμα Λαριτζανί πριν τον θάνατό του από τον ισραηλινό στρατό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι δικηγόρος που έλειπε από δίκη, επειδή γέννησε πρόωρα και το βρέφος νοσηλευόταν στην Εντατική, όφειλε να παρίσταται στο δικαστήριο!

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν: Πόσα ενοίκια απαιτούνται για αγορά κατοικίας σε Γλυφάδα, Πετρούπολη και Δραπετσώνα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ