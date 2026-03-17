Η Κορίνα Γεωργίου στο Newsbomb: «Αγαπώ την παρουσίαση, δεν με φόβισε το γυαλί»

Απόψε, στις 00.30, στον ΣΚΑΪ, η κάμερα του «Prime Time» του ΣΚΑΪ και η Κορίνα Γεωργίου επιχειρούν μια βουτιά στο νέο συναρπαστικό, αλλά και συνάμα αινιγματικό κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας: την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η δημοσιογράφος μιλά στο Newsbomb για την έρευνα, την πορεία της και φυσικά για τον κόσμο της τηλεόρασης.

Έχετε ετοιμάσει μία ενδιαφέρουσα εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς ήταν το ταξίδι της έρευνας για ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας πλέον;

Ήταν ένα ταξίδι απαιτητικό, αλλά και βαθιά αποκαλυπτικό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία, είναι μια δύναμη που ήδη αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, δημιουργούμε και αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Στόχος μου δεν ήταν μόνο να παρουσιάσω τι μπορεί να κάνει το AI, αλλά να φωτίσω τι σημαίνει για τον άνθρωπο και για την κοινωνία μας, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς της, όπως η υγεία, η εργασία, ο κρατικός μηχανισμός, το έγκλημα και η απάτη, η ενημέρωση, ακόμη και η τέχνη. Κι αυτό απαιτεί σεβασμό στα γεγονότα, διάλογο με κορυφαίους επιστήμονες και ουσιαστική δημοσιογραφική προσέγγιση. Τα λόγια του Στίβεν Χόκινγκ νομίζω ότι μεταφέρουν με ακρίβεια το δίλημμα ενώπιον του οποίου μας φέρνει αυτή η επαναστατική τεχνολογία: «Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως αποτελέσει το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία του πολιτισμού μας. Ή το τελευταίο».

Κατά τη γνώμη σας ποια είναι τα οφέλη και ποια η επικινδυνότητα;

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τεράστια οφέλη στην ιατρική, την επιστήμη, την εκπαίδευση, την καθημερινή μας ζωή. Μπορεί να επιταχύνει την πρόοδο και να ανοίξει δρόμους, που μέχρι χθες θεωρούσαμε αδύνατους. Ταυτόχρονα, όμως, κάθε μεγάλη δύναμη απαιτεί και μεγάλη ευθύνη. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην αλήθεια, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, αλλά και τον ίδιο τον ρόλο του ανθρώπου. Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι, τελικά, ένα βαθιά ανθρώπινο ερώτημα.

Πώς είναι η εμπειρία από το «Prime Time»; Μια εκπομπή έρευνας, που σπάνια βλέπουμε πλέον στην ελληνική τηλεόραση.

Είναι μια εμπειρία ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και απαιτητική. Η έρευνα χρειάζεται χρόνο, επιμονή και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Σε μια εποχή ταχύτητας, το να αφιερώνεται τηλεοπτικός χρόνος στην ουσιαστική έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το «Prime Time» δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε σύνθετα θέματα με σοβαρότητα και βάθος κι αυτό είναι κάτι που θεωρώ πολύτιμο σε ένα τηλεοπτικό τοπίο, που μοιάζει να αποδυναμώνεται με την επικυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την τηλεόραση;

Πιστεύω σε μια τηλεόραση που δεν περιορίζεται στην επιφάνεια, αλλά επιδιώκει να ερευνά, να εξηγεί και να φωτίζει, πάντοτε με ήθος κι επιμονή στη λεπτομέρεια. Πάντα πίστευα ότι η επιτυχία κρίνεται στη λεπτομέρεια, επομένως ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος πρέπει να είναι τελειομανής και κολλημένος με τη δουλειά του, αφοσιωμένος σε αυτό που τον εκπροσωπεί και αποτελεί το προσωπικό του ίχνος στο χώρο που υπηρετεί! Αγαπώ την παρουσίαση, νιώθω ότι βρίσκομαι στο φυσικό μου περιβάλλον όταν είμαι στον αέρα. Ποτέ δεν με φόβισε το γυαλί. Λατρεύω τη δουλειά μου, γι' αυτό την επέλεξα κι επένδυσα σε αυτήν μέσω των σπουδών μου στο ΕΚΠΑ, το LSE και το Πανεπιστήμιο Columbia. Είμαι περήφανη που αποφοίτησα από το Κολλέγιο Αθηνών, ένα ιστορικό σχολείο, το οποίο με καθόρισε και μου έμαθε ότι θα πρέπει να στηρίζομαι πάντα στη γνώση και την καλλιέργεια. Είναι η πιο ακλόνητη βάση, η δύναμη που δεν θα σε προδώσει ποτέ.

Σας ενδιαφέρει η έρευνα, η παρουσίαση δελτίου, μία ενημερωτική εκπομπή;

Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η ποιότητα της δημοσιογραφίας και η ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπιστοσύνη του τηλεθεατή είναι κάτι που κατακτάται με συνέπεια και σεβασμό. Στον ΣΚΑΪ ξεκίνησα πριν από 6 χρόνια από το ραδιόφωνο, μεταπήδησα στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε ενημερωτικές εκπομπές κι έπειτα στο τμήμα διεθνών ειδήσεων. Ύστερα ήρθε παράλληλα και η εκπομπή «Eco News», ένα «μίνι δελτίο» με περιβαλλοντικά θέματα, κάτι που αγάπησα και προετοιμάζω με πολύ μεράκι. Όπως είπα αγαπώ την παρουσίαση, επομένως αυτή θα ήταν η ιδανική εξέλιξη για εμένα. Είτε μέσα από ένα δελτίο ειδήσεων, είτε μέσα από μια ιδιαίτερη εκπομπή με τη δική μου σφραγίδα.