Snapshot Από 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2026 θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών

Λαμίας λόγω εργασιών στην Άνω Διάβαση του Α/Κ Βαρυμπόμπης.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα υπάρχουν αποκλεισμοί λωρίδων κυκλοφορίας και ΛΕΑ σε διάφορα τμήματα και φάσεις, κυρίως από τις 23:00 έως τις 06:00 τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα θα πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί λωρίδων και ΛΕΑ από τις 20:00 έως τις 07:00 τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση κατά τη διέλευσή τους από τις περιοχές των εργασιών. Snapshot powered by AI

Λόγω εκτέλεσης εργασιών στην Άνω Διάβαση του Α/Κ Βαρυμπόμπης, κατά το χρονικό διάστημα από 15-6-2026 έως 15-7-2026, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, περιοχής Δήμου Κηφισιάς, στο ύψος της χ/θ 23,225, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α (ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ):

Φάση Α1:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,500 και 23,300, μέγιστου μήκους 0,8 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

Φάση Α2:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,500 και 23,300, μέγιστου μήκους 0,8 χλμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

Φάση Α3:

Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,000 και 23,300, μέγιστου μήκους 1,3 χλμ., από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

Φάση Α4:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 21,700 και 22,450, καθώς και στην Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) έως την χ/θ 23,350, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

ΦΑΣΗ Β (ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ):

ΦΑΣΗ Β1:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 24,000 και 23,100, μέγιστου μήκους 0,9 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.

Φάση Β2:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 24,000 και 23,100, μέγιστου μήκους 0,9 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.

Φάση Β3:

Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 25,500 και 23,100, μέγιστου μήκους 2,4 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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