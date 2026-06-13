Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Λαμίας
Κατά το χρονικό διάστημα από 15-6-2026 έως 15-7-2026, λόγω έργων
Snapshot
- Από 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2026 θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών
- Λαμίας λόγω εργασιών στην Άνω Διάβαση του Α/Κ Βαρυμπόμπης.
- Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα υπάρχουν αποκλεισμοί λωρίδων κυκλοφορίας και ΛΕΑ σε διάφορα τμήματα και φάσεις, κυρίως από τις 23:00 έως τις 06:00 τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.
- Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα θα πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί λωρίδων και ΛΕΑ από τις 20:00 έως τις 07:00 τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου.
- Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση κατά τη διέλευσή τους από τις περιοχές των εργασιών.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών στην Άνω Διάβαση του Α/Κ Βαρυμπόμπης, κατά το χρονικό διάστημα από 15-6-2026 έως 15-7-2026, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, περιοχής Δήμου Κηφισιάς, στο ύψος της χ/θ 23,225, ως εξής:
ΦΑΣΗ Α (ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ):
- Φάση Α1:
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,500 και 23,300, μέγιστου μήκους 0,8 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.
- Φάση Α2:
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,500 και 23,300, μέγιστου μήκους 0,8 χλμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.
- Φάση Α3:
Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,000 και 23,300, μέγιστου μήκους 1,3 χλμ., από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.
- Φάση Α4:
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 21,700 και 22,450, καθώς και στην Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) έως την χ/θ 23,350, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.
ΦΑΣΗ Β (ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ):
- ΦΑΣΗ Β1:
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 24,000 και 23,100, μέγιστου μήκους 0,9 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.
- Φάση Β2:
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 24,000 και 23,100, μέγιστου μήκους 0,9 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.
- Φάση Β3:
Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 25,500 και 23,100, μέγιστου μήκους 2,4 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.