Ιωάννινα: Χαλαζόπτωση κατέστρεψε αμπελώνες στη Ζίτσα - Ζημιές σε 500 στρέμματα

Snapshot Έντονη χαλαζόπτωση διάρκειας 20 λεπτών προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 500 στρέμματα αμπελώνων στη Ζίτσα Ιωαννίνων.

Η ζημιά στην παραγωγή εκτιμάται στο 70% έως 80% λόγω κοπής φύλλων και θραύσης κορυφών των φυτών.

Οι αμπελουργοί πραγματοποιούν ψεκασμούς με ειδικά σκευάσματα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των φυτών.

Η φετινή παραγωγή θεωρείται σε μεγάλο βαθμό χαμένη, αλλά η προσπάθεια εστιάζεται στη διάσωση των φυτών για μελλοντική αναγέννηση.

Η Ζίτσα είναι σημαντική αμπελουργική περιοχή της Ηπείρου, γνωστή για τις τοπικές ποικιλίες Ντεμπίνα και Βλάχικο. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες και σε αμπελώνες της Ζίτσας στα Ιωάννινα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, παρόλο που το φαινόμενο είχε διάρκεια μόλις 20 λεπτά

Η σφοδρότητα του χαλαζιού προκάλεσε σοβαρές φθορές στα κλήματα, κόβοντας τα φύλλα και σπάζοντας ακόμη και τις κορυφές των φυτών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ζημιά σε πολλές εκτάσεις αγγίζει το 70% έως 80% της παραγωγής.

Το χαλάζι έπληξε περίπου 500 στρέμματα αμπελώνων στην περιοχή, σε μια χρονική περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τους παραγωγούς, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τις βασικές καλλιεργητικές εργασίες και προσδοκούσαν μια καλή παραγωγική χρονιά.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αμπελουργοί βρέθηκαν στα πληγέντα κτήματα με τα τρακτέρ τους, πραγματοποιώντας ψεκασμούς με ειδικά σκευάσματα. Στόχος είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα φυτά και να επουλωθούν οι πληγές που προκάλεσε το χαλάζι, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αμπελώνων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Διαβάστε επίσης