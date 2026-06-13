Όπλα, τέιζερ και φυσίγγια εντοπίστηκαν σε οικία στη Νίκαια-Συνελήφθη 66χρονος

Snapshot Συνελήφθη 66χρονος στη Νίκαια μετά από έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκε οπλοστάσιο.

Κατασχέθηκαν περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, έντεκα φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ, πτυσσόμενη ράβδος και ηλεκτρονικές συσκευές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς των Τμημάτων Προστασίας Ανηλίκων και Δίωξης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 66χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Νίκαιας, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, όπου εντοπίστηκε οπλοστάσιο και άλλα παράνομα αντικείμενα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της 9ης Ιουνίου από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση παράνομων αντικειμένων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, έντεκα φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ, μία πτυσσόμενη ράβδος, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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