Χαμένα πυρηνικά όπλα βρίσκονται στον πυθμένα των ωκεανών - Αυτό είναι από τα πιο τρομακτικά

Snapshot Το 1965, μια θερμοπυρηνική βόμβα B43 χάθηκε στον βυθό της Θάλασσας των Φιλιππίνων μετά από πτώση αμερικανικού αεροσκάφους με πιλότο τον Ντάγκλας Γουέμπστερ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κράτησε μυστικό το περιστατικό για δεκαετίες, αποκαλύπτοντας την αλήθεια μόνο τη δεκαετία του 1990.

Πολλές πυρηνικές βόμβες και όπλα έχουν χαθεί σε ωκεανούς από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, με ορισμένα να παραμένουν ανεξερεύνητα και ακατάλληλα για ανάκτηση.

Η θερμοπυρηνική βόμβα θεωρείται μη πιθανό να εκραγεί αυθόρμητα, αλλά η διάβρωση των υλικών της εγείρει περιβαλλοντικές ανησυχίες για το μέλλον.

Ο πιλότος Ντάγκλας Γουέμπστερ δεν αναγνωρίστηκε επίσημα ως πεσών του Βιετνάμ για πολλά χρόνια λόγω της μυστικότητας γύρω από το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Κάποτε μετέφερε καταστροφή ικανή να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη από τον χάρτη. Σήμερα βρίσκεται στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού, να σκουριάζει αργά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.

Πρόκειται για ένα από τα πιο παράξενα και λιγότερο γνωστά επεισόδια του Ψυχρού Πολέμου. Το 1965, ο αμερικανικός στρατός έχασε μια θερμοπυρηνική βόμβα B43, η οποία εξαφανίστηκε μαζί με το αεροσκάφος και τον πιλότο της σε βάθος μεγαλύτερο των πέντε χιλιομέτρων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η κυβέρνηση κράτησε το περιστατικό μυστικό για δεκαετίες και το κοινό έμαθε τις πραγματικές συνθήκες μόνο μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Πώς χάθηκε μια βόμβα ισχύος ενός εκατομμυρίου τόνων TNT

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1965, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Ticonderoga επέστρεφε από αποστολή στον πόλεμο του Βιετνάμ. Στο πλοίο μεταφέρονταν πυρηνικά όπλα, καθώς η φόρτωση και εκφόρτωσή τους θεωρούνταν τότε συνηθισμένο μέρος της υπηρεσίας.

Στις 5 Δεκεμβρίου, το πλοίο βρισκόταν στη Θάλασσα των Φιλιππίνων, κοντά στα ιαπωνικά νησιά. Το πλήρωμα προετοίμαζε ένα επιθετικό αεροσκάφος Douglas A-4E Skyhawk για μεταφορά από το υπόστεγο στο κατάστρωμα πτήσεων. Κάτω από την άτρακτό του ήταν προσαρμοσμένη μια θερμοπυρηνική βόμβα B43. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του όπλου, η ισχύς της μπορούσε να φτάσει έως και το ένα μεγατόνο, περίπου 70 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της βόμβας που έπληξε τη Χιροσίμα.

Ο πιλότος Ντάγκλας Γουέμπστερ μπήκε στο πιλοτήριο και το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στον πλευρικό ανελκυστήρα που συνέδεε το υπόστεγο με το κατάστρωμα. Εκεί όμως σημειώθηκε η τραγωδία. Κατά τη διάρκεια του χειρισμού, το πλοίο έγειρε προς τα δεξιά. Το αεροσκάφος βρέθηκε σε μια ελαφριά κατηφόρα με κατεύθυνση προς τον ανοιχτό ωκεανό. Αρχικά δυσκολεύτηκε να περάσει από το υπόστεγο στον ανελκυστήρα, αλλά μόλις άρχισε να κινείται, ήταν αδύνατο να σταματήσει.

Μάρτυρες περιέγραψαν αργότερα σκηνές πανικού, καθώς μέλη του πληρώματος σφύριζαν και προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν τον πιλότο. Ο Γουέμπστερ, όμως, φαινόταν να κοιτάζει κάτι μέσα στο πιλοτήριο και να μην αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο.

Μία θεωρία υποστηρίζει ότι ίσως είχε αποπροσανατολιστεί λόγω της τροπικής ζέστης. Μια άλλη δίνει μια πιο απλή εξήγηση. Το αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από έναν πιλότο ύψους περίπου 1,83 μέτρων, ενώ ο Γουέμπστερ ήταν μόλις 1,63. Αν δεν είχε ρυθμίσει το κάθισμά του, ενδέχεται να δυσκολευόταν να φτάσει τα φρένα. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες πιστεύουν ότι γι’ αυτό είχε σκύψει το κεφάλι του, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρει το πεντάλ των φρένων. Μέχρι τότε όμως ήταν ήδη αργά.

Το Skyhawk χτύπησε στην άκρη του ανελκυστήρα, διέλυσε το προστατευτικό δίχτυ, αναποδογύρισε και εξαφανίστηκε στη θάλασσα. Ο Γουέμπστερ προσπάθησε να σηκωθεί και να βγει από το πιλοτήριο, αλλά οι ζώνες ασφαλείας τον κράτησαν στη θέση του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το αεροσκάφος βυθίστηκε, παρασύροντας μαζί του τον πιλότο και την πυρηνική βόμβα.

Δεν πρόκειται για τη μοναδική βόμβα στον βυθό

Εκτός από τη θερμοπυρηνική βόμβα, το Skyhawk μετέφερε και περισσότερο από ενάμιση τόνο καυσίμων. Το βαρύ αεροσκάφος βυθίστηκε σχεδόν πέντε χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Θάλασσας των Φιλιππίνων. Το 1965 δεν υπήρχε τεχνολογία ικανή να ανακτήσει συντρίμμια από τέτοιο βάθος. Η βόμβα, το αεροσκάφος και ο πιλότος έμειναν εκεί όπου κατέληξαν.

Και δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Από την αρχή της πυρηνικής εποχής έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως «Broken Arrow», δηλαδή ατυχήματα με πυρηνικά όπλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι βόμβες εντοπίστηκαν και ασφαλίστηκαν, όμως ορισμένες χάθηκαν για πάντα.

Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη τουλάχιστον τριών πυρηνικών βομβών. Η μία θεωρείται ότι βρίσκεται σε βαλτώδη περιοχή κοντά στη Σαβάνα της Τζόρτζια, όπου χάθηκε μετά από σύγκρουση βομβαρδιστικού με μαχητικό αεροσκάφος το 1958. Μια άλλη αναζητήθηκε επί μήνες ανοιχτά των ισπανικών ακτών, κοντά στο Παλομάρες, πριν τελικά ανασυρθεί από τα βάθη της Μεσογείου. Και υπάρχει φυσικά και η βόμβα του Ticonderoga.

Σε αυτές προστίθενται αρκετές σοβιετικές πυρηνικές τορπίλες και πύραυλοι που κατέληξαν στον πυθμένα των ωκεανών μαζί με βυθισμένα υποβρύχια. Ορισμένα ναυάγια έχουν εντοπιστεί, άλλα παραμένουν ουσιαστικά απρόσιτα. Συνολικά, δεκάδες πυρηνικά όπλα διαφόρων τύπων ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στον βυθό των θαλασσών.

Το μυστικό που κράτησε δεκαετίες

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να αποκρύψει το ατύχημα του Ticonderoga. Όταν το Πεντάγωνο παραδέχθηκε για πρώτη φορά, το 1981, την απώλεια ενός πυρηνικού όπλου, παρουσίασε σκόπιμα λανθασμένα στοιχεία για την τοποθεσία του συμβάντος, υποστηρίζοντας ότι είχε σημειωθεί περισσότερα από 800 χιλιόμετρα μακριά από την ξηρά.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε οκτώ χρόνια αργότερα. Διαπιστώθηκε ότι το αεροπλανοφόρο βρισκόταν στην πραγματικότητα μόλις 130 χιλιόμετρα από το ιαπωνικό νησί Κικάι. Η αποκάλυψη προκάλεσε διπλωματική θύελλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμφωνήσει με την Ιαπωνία να μην μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στο έδαφός της. Το γεγονός ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατευθυνόταν σε ιαπωνικό λιμάνι μεταφέροντας θερμοπυρηνικά όπλα επιβεβαίωσε υποψίες που κυκλοφορούσαν στο Τόκιο επί πολλά χρόνια.

Ο περιβαλλοντικός κίνδυνος και η ξεχασμένη θυσία

Σήμερα οι χαμένες βόμβες θεωρούνται περισσότερο περιβαλλοντικό παρά στρατιωτικό πρόβλημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος μιας αυθόρμητης πυρηνικής έκρηξης είναι ουσιαστικά μηδενικός. Ένα πυρηνικό όπλο δεν λειτουργεί όπως μια συμβατική βόμβα που μπορεί να εκραγεί από πρόσκρουση. Απαιτεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία ενεργοποίησης, ακριβή συγχρονισμό και λειτουργικά ηλεκτρονικά συστήματα. Ύστερα από δεκαετίες στον βυθό, ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν. Τα μεταλλικά περιβλήματα των όπλων διαβρώνονται σταδιακά και ορισμένα εξαρτήματα περιέχουν ραδιενεργές και τοξικές ουσίες. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποια θα είναι η μακροπρόθεσμη επίδρασή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσα στα επόμενα εκατό ή διακόσια χρόνια.

Εξίσου τραγική είναι η ιστορία του ίδιου του πιλότου. Λόγω της μυστικότητας που περιέβαλε το περιστατικό, το όνομα του Ντάγκλας Γουέμπστερ δεν συμπεριλήφθηκε για μεγάλο διάστημα στους επίσημους καταλόγους των πεσόντων του πολέμου του Βιετνάμ. Η οικογένειά του πάλεψε επί χρόνια για να αναγνωριστεί η θυσία του, όμως τα απόρρητα έγγραφα και οι λογοκριμένες εκθέσεις έρευνας στάθηκαν εμπόδιο.

Σήμερα, στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού δεν βρίσκεται μόνο μία χαμένη θερμοπυρηνική βόμβα. Εκεί αναπαύονται επίσης το αεροσκάφος που τη μετέφερε και η ιστορία ενός νεαρού πιλότου, του οποίου ο θάνατος θάφτηκε για δεκαετίες τόσο βαθιά όσο και το ίδιο το όπλο. Και ενώ ο κόσμος παρακολουθεί νέες συγκρούσεις και νέες πυρηνικές απειλές, πραγματικά ατομικά κατάλοιπα του Ψυχρού Πολέμου εξακολουθούν να κείτονται σιωπηλά στα σκοτεινά βάθη των ωκεανών — ίσως για πάντα πέρα από την ανθρώπινη εμβέλεια, αλλά σίγουρα όχι πέρα από την Ιστορία.