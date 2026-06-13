Πετράλωνα: Σάλος με τον Μητροπολίτη που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς

Snapshot Συνελήφθη 52χρονος Μητροπολίτης στα Πετράλωνα για επιδεικτική συμπεριφορά, καθώς επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς.

Οι καταγγελίες έγιναν από τουλάχιστον δύο πολίτες που ειδοποίησαν την αστυνομία για τον άνδρα που κυκλοφορούσε με ξεκουμπωμένο παντελόνι.

Ο συλληφθείς είναι Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, πτυχιούχος Θεολογίας και απόφοιτος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους εκκλησιαστικούς κύκλους και αναμένονται πειθαρχικές ενέργειες από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06), ένας 52χρονος κληρικός που κυκλοφορούσε επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Ο άνδρας είχε ξεκουμπώσει το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους περαστικούς, άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με καταγγελίες.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ειδοποιήθηκε από τουλάχιστον δύο πολίτες ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, μαυροφορεμένος με καπέλο, αδύνατος, με μούσι που κυκλοφορεί σε διάφορους δρόμους, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Ο ιερέας συνελήφθη

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν αμέσως. Ο 52χρονος είναι Μητροπολίτης και ανήκει στο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας. Γεννήθηκε στην Τήνο και είναι πτυχιούχος Θεολογίας (ΕΚΠΑ), αλλά και απόφοιτος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στους εκκλησιαστικούς κύκλους, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις επίσημες κινήσεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο οποίο υπάγεται και στις πιθανές πειθαρχικές εξελίξεις που αναμένεται να ακολουθήσουν.