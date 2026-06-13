Χανιά: Τραγωδία στα Φαλάσαρνα – Νεκρός άνδρας που έπεσε από βράχια
Ο άνδρας, γαλλικής υπηκοότητας, έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση
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Την τελευταία του πνοή στα δυτικά του νομού Χανίων «άφησε» άνδρας που έπεσε από βράχια στην περιοχή της αρχαίας Φαλάσαρνας.
Ο άνδρας, 31 χρονών και γαλλικής υπηκοότητας, έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση, ενώ εξαρχής δεν είχε τις αισθήσεις του, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.
Η μητέρα του είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής «112» και στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, γράφτηκε τραγικός επίλογος στο συμβάν.
Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του θα «φωτίσει» η νεκροψία του ιατροδικαστή.
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