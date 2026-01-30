Άντριου Μαουντμπάντεν: Κάλεσε τον Επστάιν στο Μπάκιγχαμ – Κανόνιζε ραντεβού με 26χρονη Ρωσίδα

Νέα email, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνουν τις στενές σχέσεις που διατηρούσαν ο Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ και ο Τζέφρι Επστάιν.

Σε μήνυμα τον Αύγουστο του 2010 ο χρηματιστής ενημερώνει τον τότε πρίγκιπα ότι έχει «μία φίλη που νομίζω ότι θα μπορούσες να απολαύσεις ένα δείπνο μαζί της». Τότε ανέφερε κάποιες ημερομηνίες για τη συνάντηση και είπε στον Άντριου ότι πρόκειται για μία 26χρονη Ρωσίδα η οποία «είναι όμορφη, έμπιστη και ναι έχει το email σου».

«Φυσικά είμαι στη Γενεύη μέχρι το πρωί της 22ας αλλά θα ήμουν πανευτυχής να την δω. Θα φέρνει ένα μήνυμα από εσένα; Σε παρακαλώ δώσε της τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με καλέσει», έγραψε ο Άντριου στην απάντησή του.

Σε άλλα μηνύματα ο Άντριου καλούσε τον Σεπτέμβριο του 2010 τον Τζέφρι Επστάιν για μία ιδιωτική επίσκεψη στο Μπάκιγχαμ.

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Η Μάξγουελ τον αποκαλούσε «αγαπουλίνι»

Παράλληλα στα έγγραφα υπάρχουν και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συντρόφου και στενής συνεργάτιδας του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ η οποία βρίσκεται στην φυλακή για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σε ένα email η Μάξγουελ γράφει σε μία διεύθυνση με τίτλο «ο αόρατος άνδρας», η οποία θεωρείται ότι ανήκε στον Άντριου. Σε αυτό γράφει το 2002 για την θλίψη της για τον θάνατο της γιαγιάς του Άντριου.

«Αγαπουλίνι, λυπάμαι που έπρεπε να τρέξεις σπίτι και επίσης κάτω από τόσο λυπηρές συνθήκες. «Όσο και αν είναι αναμενόμενος ο θάνατος για κάποιον τόσο ηλικιωμένο, αυτό δεν τον κάνει λιγότερο θλιβερό. Ήταν υπέροχη και είμαι χαρούμενη που κατάφερα να τη συναντήσω και να της μιλήσω. Θα επαναπρογραμματίσουμε (σ.σ. συνάντηση). Σε αγαπώ», γράφει η Μάξγουελ.

Η απάντηση που έστειλε την επόμενη μέρα ο «αόρατος Άνθρωπος» έχει ως εξής: «Έλαβα το μήνυμά σου σήμερα το πρωί. Λυπάμαι που δεν σε βρήκα χθες. Θα σε πάρω αργότερα σήμερα για να μιλήσουμε. Α. Φιλιά».

