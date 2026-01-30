Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα 3 εκατ. έγγραφα της πολύκροτης υπόθεσης

Στη δημοσιότητα έδωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιπλέον 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αφού ολοκλήρωσε την εξέταση των αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν δημοσιεύει τα έγγραφα. «Σήμερα, δημοσιεύουμε περισσότερα από 3 εκατομμύρια σελίδες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνων συνολικά, πράγμα που σημαίνει ότι το υπουργείο δημοσίευσε περίπου τρεισήμισι εκατομμύρια σελίδες σύμφωνα με τον νόμο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα σχετικά με τον Επστάιν είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί στα τέλη του 2025, τα οποία περιελάμβαν φωτογραφίες του Επστάιν με τον πρώην πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες είχε δημιουργηθεί ένταση μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης, των ομοσπονδιακών δικαστών και ορισμένων βουλευτών και γερουσιαστών για το αν και πώς θα δημοσιευθούν πάνω από ένα εκατομμύριο έγγραφα από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για την υπόθεση Επστάιν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι υποστήριξε ότι η «λίστα πελατών» του Επστάιν, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, βρισκόταν στο γραφείο της και ήταν υπό εξέταση.

Στη συνέχεια το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακάλεσε τη δήλωση και εξήγησε ότι η Μπόντι έκανε λάθος και αναφερόταν γενικά σε έγγραφα. Αυτό πυροδότησε μία έντονη καχυποψία εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος αλλά και της εκλογικής βάσης του Τραμπ για τη διαφάνεια της κυβέρνησης σχετικά με την υπόθεση.

