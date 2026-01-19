Υπόθεση Έπσταϊν: Δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα όλα τα αρχεία, σχεδόν ένα μήνα μετά την προθεσμία

Ένα μήνα μετά την προθεσμία που ορίζει ο Νόμος Διαφάνειας του Κογκρέσου για τα αρχεία του Έπσταϊν, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει παραδώσει τα έγγραφα

Υπόθεση Έπσταϊν: Δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα όλα τα αρχεία, σχεδόν ένα μήνα μετά την προθεσμία
Ο νόμος ήταν σαφής: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Ωστόσο, ένα μήνα μετά την προθεσμία το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει συμμορφωθεί με αυτόν τον νόμο, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το πότε -και αν- οι αρχές θα δημοσιεύσουν ποτέ τα έγγραφα έρευνας για τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη.

Οι δικηγόροι του υπουργείου δήλωσαν στο δικαστήριο του Μανχάταν στις 5 Ιανουαρίου ότι είχαν δημοσιεύσει περίπου 12.285 έγγραφα στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αντιστοιχούν σε περίπου 125.575 σελίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της νομοθεσίας. Στην ίδια επιστολή ανέφεραν ότι το προσωπικό του υπουργείου είχε εντοπίσει «περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα που ενδεχομένως να ανταποκρίνονται στον Νόμο και βρίσκονται σε διάφορες φάσεις αναθεώρησης».

Αυτές οι αποκαλύψεις του υπ. Δικαιοσύνης, ωστόσο, αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό και ρίχνουν ελάχιστο φως στο πώς ο Έπσταϊν λειτουργούσε ατιμώρητος για χρόνια, γεγονός που έχει ταράξει τους υποστηρικτές και τους δικηγόρους των επιζώντων. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει δεκάδες επιζώντες του Έπσταϊν.

«Το Κογκρέσο δεν δημιούργησε ένα διακριτικό χρονοδιάγραμμα, δημιούργησε μια νομική υποχρέωση. Κάθε μέρα που αυτά τα αρχεία παραμένουν απόκρυφα στέλνει ένα μήνυμα στα θύματα ότι η διαφάνεια είναι προαιρετική όταν εμπλέκονται ισχυρά συμφέροντα», δήλωσε ο Κούβιν. «Για τους επιζώντες της κακοποίησης του Έπσταϊν, αυτή η καθυστέρηση δεν είναι διαδικαστική, είναι προσωπική.

«Τα θύματα τραυματίζονται ξανά»

«Αυτά τα αρχεία δεν είναι αφηρημένα κυβερνητικά αρχεία. Είναι στοιχεία για το πώς τα ιδρύματα απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Η συνεχιζόμενη μυστικότητα τραυματίζει ξανά τα θύματα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού στο δικαστικό σύστημα», είπε.

Κάποιοι αιτούνται δικαστική παρέμβαση, ζητώντας από έναν δικαστή να ορίσει έναν ειδικό υπεύθυνο που θα μπορούσε να διευκολύνει την δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων.

Ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα και ο Ρεπουμπλικάνος Τόμας Μέισι, οι βουλευτές που συνυπέγραψαν τον νόμο, ζήτησαν από τον δικαστή του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, Πολ Ενγκελμάιερ, να διορίσει έναν ειδικό υπεύθυνο και έναν ανεξάρτητο παρατηρητή «για να υποχρεώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να κάνει υποχρεωτική την προσκόμιση βάσει του Νόμου».

«Έχουμε επείγουσες και σοβαρές ανησυχίες για τη μη συμμόρφωση με ​​τον Νόμο, καθώς και για τις παραβιάσεις της εντολής από το υπουργείο», ανέφεραν σε επιστολή τους προς τον Ενγκελμάιερ στις 8 Ιανουαρίου. «Στις 19 Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε μόνο ένα μέρος του υλικού. Ωστόσο, αυτή η δημοσιοποίηση δεν ήταν σύμφωνη με το νόμο όπως έχει γραφτεί.

Το Υπουργείο δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Νόμου από πολλές απόψεις, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης της νόμιμης προθεσμίας, της διεκδίκησης προνομίων του κοινού δικαίου που δεν επιτρέπει ο Νόμος και της εφαρμογής εκτεταμένων διαγραφών που φαίνονται ασυμβίβαστες με την ρητή απαγόρευση του Νόμου για την απόκρυψη ή τη διαγραφή αρχείων για την προστασία πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων».

Σημειώνουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης παραβιάσει μια άλλη απαίτηση αυτού του νόμου, η οποία απαιτεί από τον γενικό εισαγγελέα να υποβάλει έκθεση που να προσδιορίζει «κατηγορίες αρχείων που δημοσιεύονται και παρακρατούνται και να συνοψίζει όλες τις διαγραφές και τις νομικές τους βάσεις» εντός 15 ημερών από την προθεσμία γνωστοποίησής τους.

«Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς το υπουργείο»

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί τέτοια έκθεση. Χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει έγκυρη λογιστική για το ποια αρχεία υπάρχουν, τι έχει παρακρατηθεί ή γιατί, καθιστώντας την αποτελεσματική εποπτεία και τον δικαστικό έλεγχο πολύ πιο δύσκολο», έγραψαν. «Με απλά λόγια, δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προβεί σε υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις βάσει του Νόμου».

Οι βουλευτές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι «έχουν λάβει χώρα ποινικές παραβάσεις και πρέπει να αντιμετωπιστούν, η πιο επείγουσα ανάγκη τώρα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προσκομίσει όλα τα έγγραφα και τις ηλεκτρονικά αποθηκευμένες πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο». Ζητούν από την Ενγκελμάιερ να διορίσει έναν ειδικό υπεύθυνο ή ανεξάρτητο επόπτη «με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλα τα έγγραφα και οι ηλεκτρονικά αποθηκευμένες πληροφορίες δημοσιοποιούνται αμέσως, σύμφωνα με τον Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν».

Προτείνουν επίσης ότι αυτός ο υπεύθυνος έχει την εξουσία να υποβάλλει αναφορές «σχετικά με την πραγματική φύση και έκταση της παραγωγής εγγράφων και εάν λαμβάνει χώρα ακατάλληλη επεξεργασία ή άλλη ακατάλληλη συμπεριφορά». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα, ζήτησε από την Ενγκελμάιερ να απορρίψει την προσφορά των Κάνα και Μέισι για έναν ειδικό υπεύθυνο.

Με πληροφορίες από Guardian

