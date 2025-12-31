WSJ: Το περιστατικό που ώθησε τον Τραμπ να απαγορεύσει στον Επστάιν το σπα του Μαρ-α-Λάγκο

Συχνός επισκέπτης του στο κλαμπ Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχές του 2000 ήταν ο Τζέφρεϊ Επστάιν, όμως όλα αυτά τελείωσαν εξαιτίας ενός περιστατικού όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστικό δημοσίευμά της η Wall Street Journal, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων.

Νεαρές - συνήθως - υπάλληλοι του κλαμπ επισκέπτονταν την κοντινή έπαυλη του Έπσταϊν για μασάζ, μανικιούρ και άλλες υπηρεσίες σπα, ενώ μεταξύ του προσωπικού υπήρχαν συναδερφικές προειδοποιήσεις για τον Επστάιν, ο οποίος ήταν γνωστός για σεξουαλικά υπονοούμενα και έκθεση κατά τη διάρκεια των ραντεβού.

Προκύπτει με βάση τις μαρτυρίες ότι ο παιδόφιλος αν και δεν ήταν μέλος του κλαμπ, η εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να του συμπεριφέρονται σαν να είναι. Ο Επστάιν είχε έναν λογαριασμό στο σπα όπου η σύντροφός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, έκλεινε ραντεβού για λογαριασμό του.

Το τέλος, όπως αποκαλύπτεται στο δημοσίευμα ήρθε το 2003, αφού μια 18χρονη αισθητικός μετά από επίσκεψη στην έπαυλη Επστάιν ανέφερε στους προϊσταμένους της, χωρίς να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, ότι την είχε πιέσει για σεξ. Εστάλη φαξ στον Τραμπ με την καταγγελία της υπαλλήλου και προτροπή να απαγορευτεί η πρόσβασή του στο κλαμπ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε καλή την επιστολή και είπε στον διευθυντή να διώξει τον Επστάιν.

Οι έρευνες για τον Επστάιν άρχισαν δύο χρόνια αργότερα μετά από καταγγελία γονέα για κακοποίηση 14χρονου κορίτσιου από ένα τοπικό γυμνάσιο. Ο Έπσταϊν συνελήφθη το 2006 αφού αρκετοί ανήλικοι έφηβοι είπαν στην αστυνομία ότι τους πλήρωσε για σεξ.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt δήλωσε την Τρίτη ότι η Journal «έγραφε πλάνες και υπονοούμενα για να δυσφημίσει τον Πρόεδρο Τραμπ».

«Ανεξάρτητα από το πόσες φορές λέγεται και επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία, η αλήθεια παραμένει: ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό και έδιωξε τον Τζέφρεϊ Επστάιν από το Μαρ α Λάγκο επειδή ήταν ανατριχιαστικός», ανέφερε σε γραπτό μήνυμά της.

Οι ισχυρισμοί της αισθητικού και η πρακτική του σπα Mar-a-Lago να στέλνει υπαλλήλους στο σπίτι του Επστάιν, δεν έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Οι υπάλληλοι που στέλνονταν σε κατ' οίκον επισκέψεις, όπως η 18χρονη αισθητικός, είχαν συνήθως άδεια από τα κρατικά συμβούλια κοσμετολογίας ή θεραπείας μασάζ.

Οι ισχυρισμοί ήρθαν τρία χρόνια αφότου η Μάξγουελ προσέλαβε μια άλλη υπάλληλο, τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία είπε ότι ήταν 16 ετών όταν έφυγε από το σπα για να εργαστεί για τον Επστάιν. Η Τζουφρέ αυτοκτόνησε φέτος.

Η Wall Street Journal εντόπισε άλλους τέσσερις υπαλλήλους του Mar-a-Lago που ήταν καταχωρημένοι στο βιβλίο διευθύνσεων του Επστάιν, το οποίο ελήφθη από το FBI το 2009.

Μέχρι τη στιγμή που απαγορεύτηκε στον Έπσταϊν η είσοδος στο σπα το 2003, η ανησυχία για την παρουσία του στο κλαμπ είχε φουντώσει εδώ και χρόνια - συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης συζύγου του Τραμπ, Μάρλα Μέιπλς, η οποία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 προειδοποίησε τον σύζυγό της και άλλους ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Επστάιν.

Ο Τραμπ έχει δώσει διάφορες απαντήσεις σχετικά με το πότε και γιατί έκοψε τον Έπσταϊν από το Μαρ-α-Λάγκο και στη συνέχεια τερμάτισε εντελώς τη φιλία τους. «Είχα μια διαμάχη μαζί του. Δεν έχω μιλήσει μαζί του εδώ και 15 χρόνια», είπε ο Τραμπ μετά τη σύλληψη του Επστάιν το 2019.

Όταν ρωτήθηκε αυτό το καλοκαίρι γιατί σταμάτησε να συναναστρέφεται με τον Επστάιν, ο Τραμπ είπε ότι ήταν επειδή είχε παρασύρει μέρος του προσωπικού του. «Επειδή έκανε κάτι που ήταν ακατάλληλο. Προσέλαβε βοήθεια», είπε ο Τραμπ. «Είπα, «Μην το ξανακάνεις ποτέ». Το έκανε ξανά και τον πέταξα έξω από το μέρος, persona non grata».

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα των Χριστουγέννων, είπε ότι ήταν «ο μόνος που εγκατέλειψε τον Επστάιν και πολύ πριν γίνει μόδα να το κάνει».

Ο Λευκός Οίκος, εν τω μεταξύ, είπε ότι ο Τραμπ έδιωξε τον Επστάιν από το Μαρ-α-Λάγκο επειδή «ήταν ανατριχιαστικός για τις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζουφρέ».