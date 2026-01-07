ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, Παμ Μπόντι, και ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλάνς, δήλωσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι ακόμη «υπάρχει σημαντική δουλειά να γίνει»

Newsbomb

ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης

O καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει δημοσιοποιήσει μόλις 12.285 έγγραφαλιγότερο από το 1% – από τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση.

Η Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, Παμ Μπόντι, και ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλάνς, δήλωσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι ακόμη «υπάρχει σημαντική δουλειά να γίνει». Προκειμένου να ενημερώσουν το δικαστήριο για την πρόοδο τους, οι δύο τους δήλωσαν στον δικαστή Πολ Έντζελμάγιερ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ότι τα 12.285 έγγραφα που έχει ήδη δημοσιοποιήσει το υπουργείο περιέχουν περίπου 125.575 σελίδες.

«Υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα σχετικά με την υπόθεση που βρίσκονται ακόμη υπό διάφορα στάδια εξέτασης», τόνισαν.

Τα αρχεία αποτελούνται από έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις που βρίσκονται στο σύστημα του FBI και προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις δύο μεγάλες έρευνες της υπηρεσίας για τον Έπσταϊν, στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη, που διήρκεσαν δεκαετίες. Σε ένα υπόμνημα τον Ιούλιο του 2025, το FBI είχε αναφέρει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αποκαλύψει «περισσότερα από 300 gigabyte δεδομένων και φυσικών αποδεικτικών στοιχείων» κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ερευνητικού υλικού.

«Αυτό το έργο απαιτούσε και θα συνεχίσει να απαιτεί σημαντικούς πόρους του υπουργείου», κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στον δικαστή Έντζελμάγιερ.

«Σε προηγούμενη επιστολή μας αναφέρθηκε ότι εκατοντάδες δικηγόροι εργαζόντουσαν στην υπόθεση των εγγράφων. Επί του παρόντος, και όπως προβλέπεται για τις επόμενες εβδομάδες, περισσότεροι από 400 δικηγόροι σε όλο το υπουργείο θα αφιερώσουν το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος της εργάσιμης ημέρας τους στις προσπάθειες του υπουργείου να συμμορφωθεί με τον νόμο και να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα».

Οι -διορισμένοι από τον Τραμπ- υπουργοί του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν δηλώσει ότι «ενεργούν με καλή πίστη για να δημοσιοποιήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό», ενώ παράλληλα προβαίνουν «στην επίπονη εργασία της εξέτασης κάθε φακέλου για να διασφαλίσουν ότι η ταυτότητα των θυμάτων προστατεύεται, όπως απαιτεί ο νόμος».

Σε επιστολή προς το Κογκρέσο που δημοσιεύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, ο Μπλανς ανέφερε ότι το υπουργείο εργάζεται «επιμελώς» για να τηρήσει την προθεσμία, αλλά ότι υπάρχει μεγάλος «όγκος υλικού».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε στα τέλη Δεκεμβρίου ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο -πρόσφατα ανακαλυφθέντα- έγγραφα που ενδεχομένως σχετίζονται με τον Έπσταϊν – και ότι θα χρειαστούν «εβδομάδες» για να τα εξετάσουν και να τα δημοσιοποιήσουν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη

09:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης - Εξετάζονται ακόμη περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογικός χάρτης 2026: Από 10 έως 150 ευρώ οι αυξήσεις για 1,5 εκατ. δικαιούχους

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με το... καλημέρα του 2026 - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Politico: « Τα 4 εύκολα βήματα με τα οποία ο Τραμπ θα μπορούσε να αποκτήσει εύκολα τη Γροιλανδία»

08:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Προτεραιότητα για το 2026 το δημογραφικό - Τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απαγόρευσε την εκτροφή ζώων για γούνες - «Είναι μια ιστορική στιγμή»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του - «Δεν είσαι μόνος»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Όλντρικ Έιμς: Πέθανε στη φυλακή ο πράκτορας της CIA που είχε πουλήσει μυστικά στη Σοβιετική Ένωση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το Flyover

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στις λαϊκές αγορές – Τι διεκδικούν οι παραγωγοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του - «Δεν είσαι μόνος»

16:04WHAT THE FACT

Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με το... καλημέρα του 2026 - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ