ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει δημοσιοποιήσει μόλις 12.285 έγγραφα – λιγότερο από το 1% – από τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση.

Η Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, Παμ Μπόντι, και ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλάνς, δήλωσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι ακόμη «υπάρχει σημαντική δουλειά να γίνει». Προκειμένου να ενημερώσουν το δικαστήριο για την πρόοδο τους, οι δύο τους δήλωσαν στον δικαστή Πολ Έντζελμάγιερ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ότι τα 12.285 έγγραφα που έχει ήδη δημοσιοποιήσει το υπουργείο περιέχουν περίπου 125.575 σελίδες.

«Υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα σχετικά με την υπόθεση που βρίσκονται ακόμη υπό διάφορα στάδια εξέτασης», τόνισαν.

Τα αρχεία αποτελούνται από έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις που βρίσκονται στο σύστημα του FBI και προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις δύο μεγάλες έρευνες της υπηρεσίας για τον Έπσταϊν, στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη, που διήρκεσαν δεκαετίες. Σε ένα υπόμνημα τον Ιούλιο του 2025, το FBI είχε αναφέρει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αποκαλύψει «περισσότερα από 300 gigabyte δεδομένων και φυσικών αποδεικτικών στοιχείων» κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ερευνητικού υλικού.

«Αυτό το έργο απαιτούσε και θα συνεχίσει να απαιτεί σημαντικούς πόρους του υπουργείου», κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στον δικαστή Έντζελμάγιερ.

«Σε προηγούμενη επιστολή μας αναφέρθηκε ότι εκατοντάδες δικηγόροι εργαζόντουσαν στην υπόθεση των εγγράφων. Επί του παρόντος, και όπως προβλέπεται για τις επόμενες εβδομάδες, περισσότεροι από 400 δικηγόροι σε όλο το υπουργείο θα αφιερώσουν το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος της εργάσιμης ημέρας τους στις προσπάθειες του υπουργείου να συμμορφωθεί με τον νόμο και να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα».

Οι -διορισμένοι από τον Τραμπ- υπουργοί του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν δηλώσει ότι «ενεργούν με καλή πίστη για να δημοσιοποιήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό», ενώ παράλληλα προβαίνουν «στην επίπονη εργασία της εξέτασης κάθε φακέλου για να διασφαλίσουν ότι η ταυτότητα των θυμάτων προστατεύεται, όπως απαιτεί ο νόμος».

Σε επιστολή προς το Κογκρέσο που δημοσιεύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, ο Μπλανς ανέφερε ότι το υπουργείο εργάζεται «επιμελώς» για να τηρήσει την προθεσμία, αλλά ότι υπάρχει μεγάλος «όγκος υλικού».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε στα τέλη Δεκεμβρίου ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο -πρόσφατα ανακαλυφθέντα- έγγραφα που ενδεχομένως σχετίζονται με τον Έπσταϊν – και ότι θα χρειαστούν «εβδομάδες» για να τα εξετάσουν και να τα δημοσιοποιήσουν.