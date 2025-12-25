ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να συνδέονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε στο κελί του στις 10 Αυγούστου του 2019. Αυτό το γεγονός αναμένεται να καθυστερήσει για εβδομάδες την πλήρη δημοσιοποίησή τους.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει τη σταδιακή αποδέσμευση φακέλων που σχετίζονται με τις ποινικές έρευνες για τον Έπσταϊν, σε συμμόρφωση με νόμο που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα. Ο νόμος ψηφίστηκε με τη στήριξη τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, παρά τις αντιρρήσεις του Τραμπ, και προβλέπει την πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων έως τις 19 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα μερικών περικοπών για την προστασία των θυμάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα νέα έγγραφα εντοπίστηκαν από το FBI και την Εισαγγελία του Μανχάταν, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τον χρόνο ή τις συνθήκες ανεύρεσής τους.

«Δικηγόροι εργάζονται αδιάκοπα για την εξέταση του υλικού και την πραγματοποίηση των νομικά προβλεπόμενων περικοπών, με στόχο την προστασία των θυμάτων», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Οι μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν εκτεταμένες περικοπές, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μερίδα των Ρεπουμπλικανών και δεν έχει καταφέρει να εκτονώσει το σκάνδαλο, το οποίο απειλεί να επιβαρύνει πολιτικά το κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.