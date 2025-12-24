Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες και κοστούμια ρόλων

Τα στοιχεία που εξακολουθούν να βγαίνουν στο φως από την υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθούν να σοκάρουν, με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δημοσιεύει φωτογραφίες, e-mail και ηχητικά ντοκουμέντα από τα έργα και τις ημέρες του καταδικασμένου παιδόφιλου που πέθανε στο κελί του στις 10 Αυγούστου του 2019.

Φωτογραφίες από την έπαυλή του στο Μανχάταν δείχνει μια ορδή από παράξενα κοστούμια ρόλων και ανησυχητικά έργα τέχνης παιδιών σε επικίνδυνες στάσεις. Οι εικόνες, οι οποίες ανήκουν στην τελευταία συλλογή αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, περιλαμβάνουν επίσης ένα φρικιαστικό γλυπτό μιας νύφης που κρατιέται από ένα σχοινί στην είσοδο της επταώροφης κατοικίας του Έπσταϊν στο Άπερ Ιστ Σάιντ.

Σε μια φωτογραφία, ένα ανησυχητικό έργο τέχνης ενός μικρού αγοριού που κοιτάζει κάτω μέσα στο παντελόνι του μπορεί να το δει κανείς σε έκθεση μέσα στο σπίτι του εκλιπόντος χρηματιστή. Επίσης φαίνεται ένα δωμάτιο με ροζ τοίχους και έναν μεγάλο, πολύχρωμο πίνακα που απεικονίζει αρκετές γυμνές φιγούρες και φτερωτά πλάσματα να κρέμονται πάνω από μια ξαπλώστρα και ένα ψηλό, περίτεχνο ξύλινο ντουλάπι.



Άλλες φωτογραφίες απεικονίζουν παιδικά κοστούμια ρόλων σε σκηνές, καθώς και πολυάριθμες εικόνες παιδιών - συμπεριλαμβανομένης μιας όπου ένα μικρό κορίτσι είναι σκαρφαλωμένο στους ώμους του. Ανατριχιαστικά ζώα ταρίχευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σκύλου και μιας τίγρης, φαίνονται επίσης διάσπαρτα σε όλο το σπίτι.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν μέσα στο σπίτι των 21.000 τετραγωνικών ποδιών του 'Επσταϊν ήταν μεταξύ των χιλιάδων επεξεργασμένων αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή, σε συμμόρφωση με την προθεσμία 30 ημερών που ορίζει το Κογκρέσο.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την Κυριακή την απόφαση του τμήματος να δημοσιοποιήσει μόνο ένα μέρος των αρχείων μέχρι την προθεσμία — υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο για την προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν. Η καθυστέρηση προκάλεσε άμεση κριτική από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι προσπαθεί να αποκρύψει πληροφορίες.

«Ο λόγος για τον οποίο εξακολουθούμε να εξετάζουμε έγγραφα και να συνεχίζουμε τη διαδικασία μας είναι απλώς για να προστατεύσουμε τα θύματα», δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC. «Τα ίδια άτομα που παραπονιούνται για την έλλειψη εγγράφων που προσκομίστηκαν την Παρασκευή είναι τα ίδια άτομα που προφανώς δεν θέλουν να προστατεύσουμε τα θύματα».

