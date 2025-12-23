Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

Οργή και αναστάτωση προκάλεσε το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μαζί με την τελευταία δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρεϊ Επστάιν.

Στα πλάνα που αναρτήθηκαν στον επίσημο ιστότοπο το υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να καταγράφει την αυτοκτονία του Επστάιν μέσα στη φυλακή, ωστόσο άμεσα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να αναφέρουν ως fake το βίντεο, με συνέπεια να αποσυρθεί άρον άρον.

Το βίντεο, διάρκειας 12 δευτερολέπτων, δείχνει έναν ασπρομάλλη άνδρα που φοράει μια πορτοκαλί φόρμα φυλακής να γονατίζει στο πάτωμα ενός κελιού και να προσπαθεί να αυτοστραγγαλιστεί. Η χρονική σήμανση στο βίντεο είναι μόλις δύο ώρες πριν ο Επστάιν βρεθεί νεκρός, με μια θηλιά γύρω από το λαιμό του, σε σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης

Ωστόσο, το βίντεο υπάρχει στο YouTube από το 2020, με τον αρχικό εκδότη να δηλώνει στη λεζάντα ότι το δημιούργησε «με σκοπό τον πειραματισμό» με τρισδιάστατα γραφικά.

Many accounts are circulating this video, which is claiming to show Jeffery Epstein committing suicide in his cell and that it was released by the DOJ.



This video is fake, and from a 5 year old 3D render on YouTube.



It was not released by the DOJ pic.twitter.com/894ADXebEe — Open Source Intel (@Osint613) December 22, 2025

Σύμφωνα με την έκθεση, το βίντεο προήλθε από μια επιστολή που έστειλε στους ερευνητές ένα άτομο που ζήτησε να επαληθεύσει το περιεχόμενό του.

Ωστόσο, το βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε χωρίς καμία εξήγηση, έχει ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, καθώς παραπλανητικά θεωρήθηκε ότι ήταν μία πραγματική καταγραφή του θανάτου του, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί έδαφος θεωριών συνωμοσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει να δημοσιεύει νέο υλικό από την έρευνα για τον Επστάιν τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με νόμο που ψήφισε το Κογκρέσο.

Διαβάστε επίσης