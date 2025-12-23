Αρχεία Έπσταϊν: Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Μπιλ Κλίντον - «Ήταν καλός μαζί μου, τον σέβομαι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Δημοκρατικού πρώην προέδρου μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν , χαρακτηρίζοντάς το «κάτι απαίσιο». Ο Κλίντον εμφανίστηκε πολλές φορές στην σειρά εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, κάνοντας μια βουτιά με την καταδικασμένη για σεξουαλική κακοποίηση Γκισλέιν Μάξγουελ και μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο είχε δεχθεί επεξεργασία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που προβάλλονται, δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες άλλων ανθρώπων, νομίζω ότι είναι κάτι απαίσιο». «Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον, πάντα τα πήγαινα καλά μαζί του. Ήμουν καλός μαζί του, ήταν καλός μαζί μου, πάντα τα πηγαίναμε καλά, τον σέβομαι».

Ο Κλίντον εμφανίστηκε να χαλαρώνει σε ένα τζακούζι. Μέσα στο σπίτι του Έπσταϊν, ένας διαβόητος πίνακας του Κλίντον να φοράει ένα μπλε φόρεμα ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Ο Κλίντον, ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι και ο Μάξγουελ εθεάθησαν σε άλλες φωτογραφίες στα Churchill War Rooms στο Λονδίνο .

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό άλλοι που συνάντησαν τον Έπσταϊν να έχουν εντοπιστεί και να έχουν συνδεθεί με τον άρρωστο κόσμο του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα παιδιών. Είπε: «Ο Μπιλ Κλίντον είναι μεγάλο παιδί, μπορεί να το αντέξει, αλλά πιθανότατα έχετε φωτογραφίες ανθρώπων που γνώρισαν αθώα τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από χρόνια» .

Ο πρόεδρος κατηγόρησε «κυρίως τους Δημοκρατικούς» και «μερικούς κακούς Ρεπουμπλικάνους» για τη δημοσιοποίησή τους. «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι θυμωμένοι με όλες αυτές τις φωτογραφίες άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι απαίσιο», είπε. Ο Τραμπ συνέχισε να υποστηρίζει τη θεωρία του ότι τα αρχεία έχουν στόχο να αποσπάσουν την προσοχή από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του

«Όλο αυτό το θέμα με τον Έπσταϊν είναι ένας τρόπος να αποπροσανατολιστεί κανείς από την τεράστια επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νόμιζα ότι αυτό είχε τελειώσει, πολλοί άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι που αυτό συνεχίζεται».

Τη Δευτέρα, ο Κλίντον εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Αυτά που έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο τρόπος με τον οποίο το έπραξε, καθιστούν σαφές ένα πράγμα: κάποιος ή κάτι προστατεύεται».«Δεν ξέρουμε ποιος, τι ή γιατί. Αλλά ξέρουμε το εξής: Δεν χρειαζόμαστε τέτοια προστασία.»

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος παντρεύτηκε τη σύζυγό του Χίλαρι το 1975, κάλεσε την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να «δημοσιεύσει αμέσως οποιοδήποτε εναπομείναν υλικό που αναφέρεται, αναφέρει ή περιέχει φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον». Κατηγόρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για «επιλεκτικές απελευθερώσεις που υπονοούν αδικήματα σχετικά με άτομα που έχουν ήδη επανειλημμένα αθωωθεί από το ίδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί πολλά χρόνια».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο Έπσταϊν είχε διασυνδέσεις παντού τις δεκαετίες του 1990 και του 2000. «Όλοι ήταν φιλικοί με αυτόν τον τύπο. Ήταν τριγύρω, ήταν παντού στο Παλμ Μπιτς και σε άλλα μέρη.»

Στη συνέχεια, σημείωσε την ανατροπή του πρώην προέδρου του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς, ο οποίος, όπως είπε ο Τραμπ, «αναγκάστηκε να παραιτηθεί από κάθε διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει», αποκαλώντας τον «καλύτερο φίλο» του Έπσταϊν πριν σημειώσει ότι «όλοι ήταν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σύντομα στο διαβόητο νησί Little St James του Έπσταϊν, αφού συζήτησε πώς ο Σάμερς είχε «καταστραφεί» από φωτογραφίες του εκεί. «Δεν ήμουν, δεν πήγα ποτέ εκεί, παρεμπιπτόντως. Ευτυχώς, είναι ωραία, αλλά δεν πήγα ποτέ εκεί.»

Μια ομάδα 19 φερόμενων θυμάτων του Έπσταϊν και της συνεργάτιδάς του Μάξγουελ κατηγόρησε την κυβέρνηση για λάθη στη μερική δημοσιοποίηση των αρχείων. Κατηγόρησαν το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι παραβίασε τον Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων «παρακρατώντας τεράστιες ποσότητες εγγράφων» και «μη διατηρώντας τα στοιχεία ταυτότητας των επιζώντων».

Υποστήριξαν ότι η μη δημοσιοποίηση του πλήρους αριθμού των αρχείων και η φερόμενη έλλειψη επικοινωνίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τις ενέργειές του «υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη πρόθεση να κρατηθούν οι επιζώντες και το κοινό στο σκοτάδι όσο το δυνατόν περισσότερο και για όσο το δυνατόν περισσότερο».

Το υλικό που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή περιελάμβανε φωτογραφίες του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και άλλων διάσημων ονομάτων όπως ο ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον. Το ζευγάρι ποζάρει με την Νταϊάνα Ρος.

Ο Κλίντον απεικονίζεται έντονα σε όλα τα αρχεία του Έπσταϊν, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί για αδικοπραγία από κανένα από τα θύματά του. Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τους Ρεπουμπλικάνους για συγκάλυψη, αφού αρχεία που ήταν διαθέσιμα την Παρασκευή δεν ήταν πλέον προσβάσιμα στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι το Σάββατο.

Τα «χαμένα» αρχεία περιελάμβαναν εικόνες πινάκων ζωγραφικής που απεικόνιζαν γυμνές γυναίκες, και ένα έδειχνε μια σειρά από φωτογραφίες κατά μήκος μιας πτέρυγας και σε συρτάρια. Σε αυτήν την εικόνα - μέσα σε ένα συρτάρι μεταξύ άλλων φωτογραφιών - υπήρχε μια φωτογραφία του Τραμπ, μαζί με τον Έπσταϊν, τη Μελάνια Τραμπ και τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του, Μάξγουελ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι η εικόνα του Τραμπ επισημάνθηκε από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης «για πιθανές περαιτέρω ενέργειες για την προστασία των θυμάτων».

O Τζέφρι Έπσταΐν με τον Μπιλ Κλίντον

Μετά από έντονες αντιδράσεις, η εικόνα δημοσιοποιήθηκε ξανά την Κυριακή το πρωί, αφού διαπιστώθηκε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι απεικονίζονται θύματα του Έπσταϊν στη φωτογραφία», ανέφερε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X. Ο Τραμπ, ο οποίος ήταν φίλος με τον Έπσταϊν για χρόνια πριν οι δυο τους τσακωθούν, προσπάθησε για μήνες να κρατήσει τα αρχεία μυστικά.

Αν και ο πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί για αδικοπραγίες σε σχέση με τον Έπσταϊν, έχει υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει τίποτα να δει κανείς στα αρχεία και ότι το κοινό θα πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα .

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη απήγγειλαν κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία εναντίον του Έπσταϊν το 2019 , αλλά ο ίδιος αυτοκτόνησε στη φυλακή μετά τη σύλληψή του. Η Μάξγουελ, η σύντροφος κάποτε του Έπσταϊν, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την καταδίκη της το 2021 για εγκλήματα σεξουαλικής διακίνησης.

