Χανιά: 77χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Newsbomb

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα του του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, καθώς ένας 77χρονος άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα, βάζοντας τέλος στην ζωή του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 77χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Αμέσως μόλις εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του ενημερώθηκαν οι αρχές, τόσο η Ελληνική Αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε βοήθειας στον άτυχο άνδρα.

