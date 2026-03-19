Τα ΗΑΕ χαιρετίζουν την απόφαση του IMO που καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρετίζουν την απόφαση του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), το οποίο κατά την 36η έκτακτη σύνοδό του καταδίκασε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πλοίων, καθώς και την απόπειρα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την αντίθετη προς τους σκοπούς του οργανισμού και σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, ιδίως των ναυτικών, αλλά και για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο ΙΜΟ καταδίκασε επίσης με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και της Ιορδανίας, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Διακήρυξη κατατέθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνυπογράφηκε από περισσότερα από 115 κράτη-μέλη του IMO - τον μεγαλύτερο αριθμό συνυποστηρικτών στην ιστορία του οργανισμού - γεγονός που, σύμφωνα με το Άμπου Ντάμπι, καταδεικνύει τον παγκόσμιο αντίκτυπο και την ευρεία διεθνή καταδίκη των ενεργειών της Τεχεράνης, καθώς και την κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Με την απόφαση αυτή, το Συμβούλιο του IMO καλεί το Ιράν να απέχει άμεσα από κάθε ενέργεια ή απειλή που αποσκοπεί στο κλείσιμο, την παρεμπόδιση ή οποιαδήποτε παρέμβαση στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και από επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την περιοχή. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε ακόμη τη ζωτική σημασία της προστασίας της ασφάλειας και της ευημερίας των ναυτικών, υπενθυμίζοντας παράλληλα το ψήφισμα 2817 (2026) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο επισημαίνει ότι κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της νόμιμης διέλευσης ή της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ, συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Διακήρυξη καλεί επίσης τις επιτροπές του IMO να εξετάσουν τις επιπτώσεις της κατάστασης στην εφαρμογή των διεθνών κανονισμών του οργανισμού και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρέτισαν την υιοθέτηση πρότασης της Ιαπωνίας, η οποία ενθαρρύνει τη δημιουργία πλαισίου για έναν διάδρομο θαλάσσιας ασφάλειας με στόχο τη διευκόλυνση της ασφαλούς απομάκρυνσης ναυτικών από την περιοχή των Στενών.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στον IMO, Mohamed Khamis Saeed AlKaabi, χαιρέτισε τη Διακήρυξη του Συμβουλίου, δηλώνοντας ότι «το Συμβούλιο – και η διεθνής κοινότητα συνολικά – μίλησε σήμερα με σαφήνεια, ζητώντας από το Ιράν να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου και να επιτρέψει στα εμπορικά πλοία να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης διεθνούς θαλάσσιας οδού για την ενεργειακή τροφοδοσία και την παγκόσμια οικονομία».

Τα ΗΑΕ υπογραμμίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν μόνο έναν ζωτικό ενεργειακό διάδρομο μέσω του οποίου διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και μια κρίσιμη αρτηρία για το διεθνές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων λιπασμάτων, ορυκτών, πετροχημικών και βασικών αγαθών. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους μπορεί να έχει εκτεταμένες συνέπειες για τις διεθνείς αγορές, την οικονομική σταθερότητα και το κόστος ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επαναλαμβάνουν ότι κάθε προσπάθεια χρήσης των Στενών ως μέσου οικονομικού εκβιασμού ή απειλής κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας είναι απαράδεκτη και ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης τόσο της περιφερειακής σταθερότητας όσο και της ευρύτερης παγκόσμιας οικονομικής τάξης.

Τέλος, τα ΗΑΕ δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένα στη συμμετοχή τους σε όλα τα σχετικά πολυμερή φόρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες των παράνομων ενεργειών του Ιράν. Η απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως σημειώνεται, υπονομεύει βαθιά τη σταθερότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

