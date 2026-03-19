Θύμα απάτης από τον μάνατζέρ της η Ούρσουλα Άντρες - Της έκλεψε $21,3 εκατ.

Το πρώην «κορίτσι του James Bond», Ούρσουλα Άντρες ισχυρίστηκε ότι ο πρώην μάνατζέρ της, Eric Freymond, έχασε 21,3 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία της.

Η 90χρονη ηθοποιός δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο γερμανικό μέσο «Blick» ότι είναι συντετριμμένη από τα φερόμενα εγκλήματα του Freymond και πιστεύει ότι την είχε στοχοποιήσει σκόπιμα.

«Για οκτώ χρόνια με πλησίαζαν και προσπαθούσαν να με κερδίσουν», είπε. «Μου έλεγαν ψέματα αδίστακτα και εκμεταλλεύτηκαν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου με δόλιο, ακόμη και εγκληματικό τρόπο, για να μου τα πάρουν όλα».

Και πρόσθεσε: «Και υπολόγιζαν στην ηλικία μου. Είμαι τόσο συντετριμμένη».

Η σταρ του «Dr. No» δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί και υποφέρει από έντονο άγχος. «Αυτό το αίσθημα αδυναμίας είναι ανυπόφορο, με καταστρέφει», ανέφερε η Άντρες.

Η Άντρες — της οποίας η περιουσία εκτιμάται περίπου στα 18 εκατομμύρια λίρες (24 εκατομμύρια δολάρια) — φέρεται να υποστήριξε ότι ο Freymond μετέφερε τα χρήματά της από την τράπεζα Lombard Odier σε λογαριασμό της Ένωσης Συμβολαιογράφων του Vaud στη Saanenbank.

Τον κατηγόρησε επίσης ότι αγόρασε έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, που ανήκαν στη σύζυγό του, Caroline, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της.

Σύμφωνα με το Blick, ο Freymond είχε στο παρελθόν θεωρηθεί ύποπτος για υπεξαίρεση χρημάτων από την περιουσία του κληρονόμου της Hermès, Nicolas Puech.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ορισμένες από τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2025.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Freymond έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η Άντρες είχε ήδη καταθέσει μήνυση τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για υπεξαίρεση, σύμφωνα με το Blick.

Η νομική ομάδα της ηθοποιού ανέφερε σε ανακοίνωση: «Στο πλαίσιο ενός σχεδίου απάτης εξαιρετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας, στο οποίο εμπλέκονταν πολλοί παράγοντες και δομές, στερήθηκε μεγάλο μέρος της περιουσίας της, με αποτέλεσμα σημαντική ζημιά».

Η ανακοίνωση συνέχισε: «Λόγω των εν εξελίξει διαδικασιών, η κυρία Άντρες δεν επιθυμεί να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Οι δικαστικές αρχές του καντονιού Vaud έχουν αναλάβει να διερευνήσουν πλήρως τους χειρισμούς και να αποσαφηνίσουν τις ποινικές και αστικές ευθύνες».

Σε δική της δήλωση, η 90χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι είχε αποταμιεύσει τα χρήματά της για «μια ευτυχισμένη και ήρεμη συνταξιοδότηση».

«Με εξαπάτησαν με τον πιο αισχρό τρόπο!» πρόσθεσε το πρώην μοντέλο. «Ελπίζω οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο έπακρο από τον νόμο».

