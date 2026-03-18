Ο Ορλάντο Μπλουμ πουλά την επί 15 χρόνια πολυτελή κατοικία του στο Μαλιμπού για $12 εκατ.

Ο Ορλάντο Μπλουμ αποχαιρετά επίσημα το σπίτι του στη Νότια Καλιφόρνια, στο οποίο ζούσε για χρόνια.

Ο 49χρονος ηθοποιός έβαλε προς πώληση την κατοικία του στο Μαλιμπού, όπου έζησε για πάνω από μια δεκαετία, με τιμή 12 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μπλουμ αγόρασε το σπίτι — με τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια — το 2011 έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αρχεία ακινήτων. Εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένος με τη Miranda Kerr. Το ζευγάρι χώρισε το 2013, μετά από τρία χρόνια γάμου.

Μιλώντας στη Wall Street Journal για την πώληση, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αρχικά δίσταζε να αποχωριστεί το παραθαλάσσιο σπίτι του. Ωστόσο, δεν κατοικεί εκεί εδώ και αρκετά χρόνια και αποφάσισε να το νοικιάσει πέρυσι.

Η πολυτελής κατοικία του Ορλάντο Μπλουμ στο Μαλιμπού / Πηγή: Mike Helfrich

«Ένιωσα ότι ίσως ήταν η κατάλληλη στιγμή να το αφήσω», δήλωσε, σημειώνοντας ότι πλέον ζει πιο βόρεια στην Καλιφόρνια. Ο Chris Cortazzo της Compass, που έχει αναλάβει την αγγελία, δήλωσε στο People ότι το σπίτι του Μπλουμ στο Μαλιμπού είναι ξεχωριστό λόγω της «αίσθησης καταφυγίου που προσφέρει».

«Στο Μαλιμπού, άνθρωποι υψηλού προφίλ όπως ο Ορλάντο Μπλουμ δεν αναζητούν απλώς ένα σπίτι, αλλά ένα καταφύγιο. Αυτή η ιδιοκτησία, λίγα βήματα από μία από τις πιο όμορφες παραλίες της περιοχής, προσφέρει μια σπάνια, σχεδόν θερέτρου εμπειρία, όπου μπορεί κανείς να μετακινείται από μια κουζίνα επαγγελματικού επιπέδου σε μια πισίνα με θέα στον ωκεανό, με απόλυτη ιδιωτικότητα», ανέφερε ο Cortazzo.

Το ακίνητο στο Μαλιμπού είναι επίσης το σπίτι όπου ο γιος του Μπλουμ με τη Κερ, ο Φλυν, σήμερα 15 ετών, πέρασε τα πρώτα του χρόνια, όπως είπε ο ίδιος στη Wall Street Journal.

Ο ηθοποιός προχώρησε σε ριζικές ανακαινίσεις κατά τη διάρκεια της διαμονής του εκεί. Όπως δήλωσε, η συνολική μεταμόρφωση κόστισε περισσότερο από το διπλάσιο ποσό που είχε αρχικά πληρώσει για την αγορά του σπιτιού.

Μετέτρεψε το ισόγειο σε μια πιο ανοιχτή διαρρύθμιση, όπου το σαλόνι και η κουζίνα ενώνονται σε έναν ενιαίο χώρο, καθώς — όπως είπε — όταν το αγόρασε «ήταν κάπως ακατάστατο και χωρίς συνοχή». Πρόσθεσε επίσης μια εξωτερική πισίνα με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η κατοικία, έκτασης 389 τ.μ., βρίσκεται πάνω από την παραλία El Matador State Beach και προσφέρει πανοραμική θέα στην ακτογραμμή. Ο Μπλουμ ανέφερε ότι αρχικά τον τράβηξε το σπίτι, λόγω της ιδιωτικότητας και της άμεσης πρόσβασης στην παραλία.

Στις επιπλέον παροχές περιλαμβάνονται τζάκι, υδρομασάζ, γυμναστήριο και υπαίθριοι χώροι καθιστικού.

Ο Μπλουμ περιέγραψε τον σχεδιασμό του σπιτιού ως έχοντα μια «ιαπωνική αισθητική». Σημείωσε ακόμη ότι στο γκαράζ διατηρούσε την πολύτιμη συλλογή του από μοτοσικλέτες, καθώς «μόλις βγεις από την πόρτα, έχεις μπροστά σου μερικές από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές μέσα από τα φαράγγια του Μαλιμπού».

Η απόφαση του Μπλουμ να βγάλει το σπίτι προς πώληση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του από την Katy Perry, με την οποία διέλυσε τον αρραβώνα του έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης.

Διαβάστε επίσης