Ορλάντο Μπλουμ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον χωρισμό από την Κέιτι Πέρι -«Μόνο αγάπη»

Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τον χωρισμό του με την Κέιτι Πέρι. Σε συνέντευξή του στο Today, ο 48χρονος ηθοποιός τόνισε πως έχει «μόνο αγάπη» για την πρώην σύντροφό του και δήλωσε αισιόδοξος: «Θα είμαστε καλά».

Ο Μπλουμ αναφέρθηκε και στην 5χρονη κόρη τους, Ντέζι, την οποία χαρακτήρισε «το πιο όμορφο κορίτσι». Παρά τον χωρισμό, όπως είπε, «νιώθει ευγνωμοσύνη για όσα ζει».

Το ζευγάρι, που είχε αρραβωνιαστεί το 2019, επιβεβαίωσε τον Ιούλιο πως τερμάτισε τη σχέση του μετά από έξι χρόνια. Ωστόσο, παραμένουν σε στενή επικοινωνία και συνεχίζουν να μεγαλώνουν μαζί τη μικρή τους κόρη, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και στη μεταξύ τους καλή σχέση.

Παράλληλα, ο Μπλουμ προωθεί τη νέα του ταινία The Cut, όπου υποδύεται έναν πρώην πυγμάχο που παλεύει με προσωπικούς δαίμονες.