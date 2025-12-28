Gaming στην αίθουσα τοκετού: Έπαιζε ενώ η γυναίκα του γεννούσε - Έγινε viral και δίχασε το διαδίκτυο

Με μια κονσόλα μέσα στην αίθουσα τοκετού βρέθηκε ο σύζυγος γυναίκας που γεννούσε, σε ένα περιστατικό που έγινε γρήγορα viral και άναψε φωτιές στα social media.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να παίζει Xbox δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου, την ώρα που η σύντροφός του βρίσκεται σε διαδικασία τοκετού, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και σχόλια που διχάζουν το διαδίκτυο.

? A man brought a gaming monitor into the delivery room and played Xbox while his partner was giving birth



The video has gone viral and sparked a storm of debate.



Some are calling him cold-hearted, accusing him of choosing gaming over supporting his partner.



Others defend him… pic.twitter.com/KuZyzxEtgY — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

Από τη μία, αρκετοί χρήστες κάνουν λόγο για έλλειψη ενσυναίσθησης, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε το gaming αντί της στήριξης σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής της.

Από την άλλη, δεν λείπουν όσοι τον υπερασπίζονται, επισημαίνοντας ότι ο τοκετός μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες και ότι ο άνδρας παρέμεινε στον χώρο, απλώς απασχολημένος με κάτι που τον ευχαριστεί.

Gaming monitor AND headset in the delivery room is WILD behavior ???



“Sorry I had to mute for a sec.. I think she’s starting to push or something..” pic.twitter.com/NMCipfcH0G — Sherman Young Jr. (@ShermStu_2) December 27, 2025

Το περιστατικό άνοιξε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από το πώς ορίζεται η παρουσία και η ουσιαστική στήριξη σε στιγμές έντονης σωματικής και ψυχολογικής φόρτισης.

Τα σχόλια χρηστών κάτω από το βίντεο που έγινε viral

Διαβάστε επίσης