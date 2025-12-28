Gaming στην αίθουσα τοκετού: Έπαιζε ενώ η γυναίκα του γεννούσε - Έγινε viral και δίχασε το διαδίκτυο
Βίντεο δείχνει άνδρα να παίζει Xbox δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που γεννούσε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media
Με μια κονσόλα μέσα στην αίθουσα τοκετού βρέθηκε ο σύζυγος γυναίκας που γεννούσε, σε ένα περιστατικό που έγινε γρήγορα viral και άναψε φωτιές στα social media.
Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να παίζει Xbox δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου, την ώρα που η σύντροφός του βρίσκεται σε διαδικασία τοκετού, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και σχόλια που διχάζουν το διαδίκτυο.
Από τη μία, αρκετοί χρήστες κάνουν λόγο για έλλειψη ενσυναίσθησης, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε το gaming αντί της στήριξης σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής της.
Από την άλλη, δεν λείπουν όσοι τον υπερασπίζονται, επισημαίνοντας ότι ο τοκετός μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες και ότι ο άνδρας παρέμεινε στον χώρο, απλώς απασχολημένος με κάτι που τον ευχαριστεί.
Το περιστατικό άνοιξε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από το πώς ορίζεται η παρουσία και η ουσιαστική στήριξη σε στιγμές έντονης σωματικής και ψυχολογικής φόρτισης.