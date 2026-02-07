Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα 6 τραυματισμένα παιδιά - Απολογείται ο Μαροκινός διακινητής
Με αεροδιακομιδή στην Αθήνα και στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» οι 6 τραυματισμένοι ανήλικοι
Επιχείρηση αεροδιακομιδής στην Αθήνα για τα τραυματισμένα παιδιά από την τραγωδία στη Χίο, υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ με επικεφαλής της αποστολής, τον ιατρό Σωκράτη Δούκα.
Οι 6 ανήλικοι, πέντε από τους οποίους φέρουν πολλαπλά κατάγματα, και ένας είναι ασυνόδευτος, θα μεταφερθούν με C130 που αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας για το νησί, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
Στο μεταξύ, για τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η απολογία του Μαροκινού που έχει υποδειχθεί από άλλους μετανάστες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία στη Χίο.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.