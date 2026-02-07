Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα 6 τραυματισμένα παιδιά - Απολογείται ο Μαροκινός διακινητής

Τουλάχιστον δεκατέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετανάστες, μετά από σύγκρουση σκάφους τους Λιμενικού με πλοιάριο διακινητών που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Χίου στην περιοχή Μυρσυνίδι.Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού με τη συνδρομή ελικοπτέρων για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2026 (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Επιχείρηση αεροδιακομιδής στην Αθήνα για τα τραυματισμένα παιδιά από την τραγωδία στη Χίο, υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ με επικεφαλής της αποστολής, τον ιατρό Σωκράτη Δούκα.

Οι 6 ανήλικοι, πέντε από τους οποίους φέρουν πολλαπλά κατάγματα, και ένας είναι ασυνόδευτος, θα μεταφερθούν με C130 που αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας για το νησί, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο μεταξύ, για τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η απολογία του Μαροκινού που έχει υποδειχθεί από άλλους μετανάστες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία στη Χίο.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.