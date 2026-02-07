Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

Μάχη με την παχυσαρκία δίνει ο Κώστας Μακέδος. Ο ηθοποιός ανοίγει την καρδιά του στον Σταύρο Θεοδωράκη και την εκπομπή «Πρωταγωνιστές».

«Ο Κώστας Μακέδος πρωταγωνιστούσε και σκορπούσε γέλιο στην εποχή της βιντεοκασέτας στο πλευρό του Μουστάκα, του Φωτόπουλου, του Κωνσταντίνου και άλλων. Εδώ και μήνες, όμως, είναι καθηλωμένος σε μια καρέκλα.

Σε μια εκπομπή, λοιπόν, για την παχυσαρκία και τα ενέσιμα φάρμακα επιβάλλεται να έχει ξανά τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Η συνέχεια την Πέμπτη στον @alphatv», αναφέρει η ανακοίνωση του καναλιού.