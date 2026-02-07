Εταιρεία κρυπτονομισμάτων στέλνει κατά λάθος σε χρήστες bitcoin 40 δισ. δολάρια αντί για $1,37

Συγγνώμη λάθος από τη νοτιοκορεατική εταιρεία Bithumb, η οποία χθες έστειλε σε χρήστες bitcoin 40 δισ. δολάρια, ενώ υποτίθεται ότι θα λάμβαναν μόνο 1,37 δολάρια ο καθένας, προκαλώντας για λίγο μια μαζική πώληση στην πλατφόρμα.

Σήμερα, ανέφερε ότι είχε ανακτήσει το 99,7% των 620.000 bitcoin που έλειπαν.

Οι συναλλαγές και οι αναλήψεις περιορίστηκαν για τους 695 επηρεαζόμενους πελάτες εντός 35 λεπτών από την εσφαλμένη διανομή.

Αν και έπρεπε να στείλει περίπου 2.000 γουόν (1,37 δολάρια) σε κάθε χρήστη στο πλαίσιο μιας προωθητικής ενέργειας, αντ' αυτού μετέφερε περίπου 2.000 bitcoin ανά άτομο.

BITHUMB ACCIDENTALLY SENDS OUT 2000 BTC TO USERS WHO IMMEDIATELY MARKET DUMP



A major operational mistake at South Korea’s crypto exchange Bithumb reportedly led to the accidental distribution of 2,000 BTC ($130M) instead of 2,000 KRW ($1.50) as a rewards payout.



According to… pic.twitter.com/GonGPdJ97r — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) February 6, 2026

Το σφάλμα έρχεται μετά την πτώση του bitcoin στις 60.000 δολάρια αυτή την εβδομάδα, χάνοντας το ήμισυ της αξίας του σε μόλις τέσσερις μήνες.

Αυτό εξουδετέρωσε τα κέρδη που προκλήθηκαν από τη νίκη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2024.

Ένας εκπρόσωπος της Bithumb δήλωσε: «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους πελάτες μας λόγω της σύγχυσης που προέκυψε κατά τη διαδικασία διανομής αυτής της (προωθητικής) εκδήλωσης».

Η πλατφόρμα παραδέχτηκε ότι το σφάλμα προκάλεσε για λίγο μια «έντονη μεταβλητότητα» στις τιμές του bitcoin, καθώς ορισμένοι παραλήπτες πούλησαν τα tokens.

Ωστόσο, η Bithumb πρόσθεσε ότι κατάφερε να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο μέσα σε πέντε λεπτά.

Σε άλλη δήλωση που δημοσιεύθηκε αργότερα το Σάββατο, η Bithumb ανέφερε ότι ορισμένες συναλλαγές εκτελέστηκαν σε δυσμενείς τιμές κατά τη διάρκεια του περιστατικού της Παρασκευής.

Η πλατφόρμα δήλωσε ότι θα αποζημιώσει τους επηρεαζόμενους πελάτες, καλύπτοντας την πλήρη διαφορά τιμής καθώς και ένα μπόνους 10%.

Η Bithumb εκτίμησε τις απώλειες σε περίπου 1 δισεκατομμύριο γουόν.

Η πλατφόρμα τόνισε νωρίτερα ότι το περιστατικό «δεν σχετίζεται με εξωτερική πειρατεία ή παραβιάσεις ασφαλείας».