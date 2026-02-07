Τραμπ: «Τα έχω πάει περίφημα με τους μαύρους ψηφοφόρους» - Η απάντηση για το βίντεο Ομπάμα

Σταθερός στην άποψή του παραμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το βίντεο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και εμφάνιζε το ζεύγος Ομπάμα ως πιθήκους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αν και κατέβασε την ανάρτηση ώρες αργότερα, με τον Λευκό Οίκο να την αποδίδει σε λάθος υπαλλήλου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Air Force One, περιέγραψε τον εαυτό του ως «τον λιγότερο ρατσιστή πρόεδρο που είχατε εδώ και πολύ καιρό».

«Τα έχω πάει περίφημα με τους μαύρους ψηφοφόρους», είπε ο Τραμπ. «Ήταν υπέροχοι μαζί μου, ήμουν κι εγώ υπέροχος μαζί τους».

Ερωτηθείς αν θα ζητούσε συγγνώμη για το βίντεο, ο Τραμπ είπε: «Όχι, δεν έκανα λάθος. Θέλω να πω... Κοιτάζω πολλά, χιλιάδες πράγματα, και κοίταξα την αρχή του. Ήταν μια χαρά».

Οι Ομπάμα δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την ανάρτηση, αλλά αργά το βράδυ της Παρασκευής, στα πρώτα σχόλια μετά το περιστατικό - ευχήθηκαν στην ομάδα των ΗΠΑ καλή τύχη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.