Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

Καλοκαιρία εν μέσω χειμώνα θα βιώσει η χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη
Με ιδιαίτερα υψηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο ενώ η καλοκαιρία φαίνεται πως θα έχει και συνέχεια.

«O υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα. Περιορίζονται οι βροχές το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει η θερμοκρασία», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«"O υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα…"

Περιορίζονται οι βροχές το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος (subtropical jet stream) είναι μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, που φυσά από δυτικά προς ανατολικά.

Aυτή την περίοδο ο υποτροπικός αεροχειμάρρος βρίσκεται βορειότερα, και αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας.

Επίσης με την επίδραση και των ανέμων ( καταβάτες), το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα βρεθεί 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικά :

Σάββατο- Κυριακή :

20-22 βαθμοί :Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησος».

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

Την πρόγνωση του έδωσε μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο, ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφορικά με τον καιρό των επόμενων ημερών.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, που εν πολλοίς καθορίζεται από τους αντικυκλώνες - τροχονόμους της Γροιλανδίας - Σκανδιναβίας, δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει σημαντικά ως τα μέσα του μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι ατμοσφαιρικές διαταραχές, κινούμενες από τη δυτική προς την ανατολική Μεσόγειο, θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν κατά περιόδους τη χώρα μας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού στο δεύτερο μισό του μήνα, η κυκλοφορία θα αλλάξει, δηλαδή θα μπουν πλέον στο προσκήνιο και οι βοριάδες. Πέρα από τα περί αυτού «ψελλίσματα» των μοντέλων, οι Β-ΒΑ άνεμοι στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματός μας από την αρχαιότητα (Οι Ορνιθίες των αρχαίων Ελλήνων).

Η φυσική εξήγηση της επικράτησης των Β-ΒΑ ανέμων έχει να κάνει με τις εντεινόμενες ανοδικές κινήσεις του αέρα στη Β. Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο λόγω της συνεχούς πλέον ανόδου του ύψους του Ήλιου και την ανάγκη κάλυψης του κενού από τις βαρύτερες και ψυχρότερες αέριες μάζες που έρχονται από τον Βορρά. Κάτι ανάλογο, αλλά σε μεγαλύτερη ένταση, συμβαίνει τη θερινή περίοδο με το θερμικό χαμηλό της Κύπρου και το μελτέμι.

