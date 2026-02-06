Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Με νέα του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι βάσει των μέχρι στιγμής ενδείξεων, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, που εν πολλοίς καθορίζεται από τους αντικυκλώνες της Γροιλανδίας και της Σκανδιναβίας, δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει σημαντικά ως τα μέσα του μήνα.

«Αυτό σημαίνει ότι ατμοσφαιρικές διαταραχές, κινούμενες από τη δυτική προς την ανατολική Μεσόγειο, θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν κατά περιόδους τη χώρα μας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα», προσθέτει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού στο δεύτερο μισό του μήνα, η κυκλοφορία θα αλλάξει και θα μπουν πλέον στο προσκήνιο και οι βοριάδες.

«Πέρα από τα περί αυτού «ψελλίσματα» των μοντέλων, οι Β-ΒΑ άνεμοι στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματός μας από την αρχαιότητα (Οι Ορνιθίες των αρχαίων Ελλήνων). Η φυσική εξήγηση της επικράτησης των Β-ΒΑ ανέμων έχει να κάνει με τις εντεινόμενες ανοδικές κινήσεις του αέρα στη Β. Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο λόγω της συνεχούς πλέον ανόδου του ύψους του Ήλιου και την ανάγκη κάλυψης του κενού από τις βαρύτερες και ψυχρότερες αέριες μάζες που έρχονται από τον Βορρά. Κάτι ανάλογο, αλλά σε μεγαλύτερη ένταση, συμβαίνει τη θερινή περίοδο με το θερμικό χαμηλό της Κύπρου και το μελτέμι», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

