Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

Βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο, ωστόσο από Δευτέρα αναμένεται να χαλάσει εκ νέου 

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ώρες παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση, και περιορίζεται πλέον προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η βελτίωση του καιρού θα είναι προσωρινή, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένεται το πέρασμα νέας διαταραχής από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Όπως εξηγεί, από τη μία πλευρά εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα τα υπολείμματα της χθεσινής κακοκαιρίας, ενώ από την άλλη, κοντά στο μεσημέρι, μια νέα – σύντομης διάρκειας – διαταραχή θα φέρει εκ νέου βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Το πέρασμα των φαινομένων θα είναι γρήγορο, γεγονός που θα επιτρέψει τη βελτίωση του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εντοπιστούν κυρίως στα δυτικά της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται ένα πρόσκαιρο πέρασμα από βροχές και μπόρες, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς η νέα διαταραχή θα ακολουθήσει πίσω από τη βασική κακοκαιρία.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, φτάνοντας στα πελάγη τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλά επίπεδα για την εποχή. Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω άνοδο να αναμένεται αύριο, όταν σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και 20 βαθμούς.

Στην Αττική, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, οι οποίες προς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν τοπικές μπόρες ή σύντομες βροχές. Από το βράδυ και μετά αναμένεται βελτίωση, με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Παρότι όπως αναφέρθηκε ήδη ο καιρός σήμερα σε γενικές γραμμές θα είναι ήπιος, θα υπάρξει ένα πρόσκαιρο πέρασμα από βροχές το οποίο αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική.

Σύμφωνα με το Meteo στην Αττική αναμένονται ασθενής κατά βάση βροχοπτώσεις στο Κέντρο της Αθήνας, στα Βόρεια, στα Δυτικά, στα Βορειοανατολικά καθώς και στα Νότια Προάστια, τις μεσημβρινές ώρες και συγκεκριμένα στο διάστημα από τις 14:00 έως τις 17:00 της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου.

screenshot-2026-02-06-101135.jpg

Η πρόγνωση βροχόπτωσης από το Meteo.gr

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο θα επικρατήσει γενικά ήπιος καιρός. Παρ'όλα αυτά δεν θα απουσιάσουν και οι λίγες βροχές, κυρίως προς τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα δεν θα προβληματίζουν. Στη βόρεια Κρήτη θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες (22 με 23 βαθμούς Κελσίου).

Τη Δευτέρα, μεσημέρι με απόγευμα, περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα μας δημιουργήσει μία νέα κακοκαιρία, με χαρακτηριστικά ανάλογα των προηγούμενων ημερών. Αρκετές βροχές και καταιγίδες, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Η διαφορά αυτής της κακοκαιρίας με αυτή του τελευταίου 24ώρου, είναι οτι καθώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα ωθήσει και πιο ψυχρές αέριες μάζες προς την περιοχή μας. Ο άνεμος θα στραφεί σε βόρειο, θα ενισχυθεί και θα κάνει και περισσότερο κρύο.

Επομένως την άλλη εβδομάδα, πάλι βροχερός ο καιρός μόνο που θα μας θυμίσει περισσότερο χειμώνα θερμοκρασιακά σε σχέση με αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.

Παραμένουμε σε συνεχή ροή διαδοχικών κακοκαιριών, με μία τάση για περισσότερο χειμωνιάτικο καιρό.

