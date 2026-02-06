Αρναούτογλου: Έρχονται νέα βαρομετρικά χαμηλά τις επόμενες ημέρες – Θα φέρουν νέες βροχές

Η τάση του καιρού έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αρναούτογλου: Έρχονται νέα βαρομετρικά χαμηλά τις επόμενες ημέρες – Θα φέρουν νέες βροχές
Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως προς τα ξημερώματα της Παρασκευής θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις στα δυτικά, ενώ το πρωί αναμένονται αραιές συννεφιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη βορειοδυτική χώρα, τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένεται πέρασμα διάσπαρτων βροχών και από την Αττική, ενώ στα δυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στα νότια θα φτάσει ακόμη και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά καλός, ωστόσο ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει εκ νέου τη δυτική χώρα, όπου προς το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές. Τη νύχτα αναμένεται πέρασμα βροχών και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το πρωί της Κυριακής ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σε όλη τη χώρα, ενώ οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο θα κινηθούν σε σχεδόν ανοιξιάτικα επίπεδα.

Από τη Δευτέρα, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά άστατος, ενώ με την επικράτηση βοριάδων η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, αρχικά στα βόρεια.

