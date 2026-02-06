Καιρός: Ολική μεταβολή το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει ο υδράργυρος του 20°C

Για άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από τα φυσιολογικά, για την εποχή, επίπεδα έκανε λόγο με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

'Οπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, ο υποτροπικός αεροχείμαρρος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα βορειότερα τμήματα της Ευρώπης θα φέρει ένα κύμα θερμών αέριων μαζών προς τη χώρας μας, ευνοώντας την άνοδο του υδραργύρου έως και 8 βαθμούς.

Χαρακτηριστικά το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία σε περιοχές όπως: Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησος θα κυμανθεί από 20-22 βαθμούς Κελσίου στα μέγιστα επίπεδα.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, το Σαββατοκύριακο θα περιοριστούν οι βροχές.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Ο καιρός το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά όπου είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά και στην Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια τη νύχτας προς Κυριακή τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ θα βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Βόρεια Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 12-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 6 έως 17-18 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 19-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 17-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 17-19, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 18-19 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16-17 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης