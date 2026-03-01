Θρίλερ στη Χαλκιδική: Σε άνδρα που πέθανε το 2004 ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία

Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε παραλία της Χαλκιδικής την Παρασκευή (27/2).

Άνδρας παρουσιάστηκε στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τα οστά του πατέρα του.

Ο 54χρονος ανέφερε στην Αστυνομία ότι τα οστά ανήκουν στον πατέρα του, ο οποίος είχε αποβιώσει το 2004. Όπως ισχυρίστηκε, μετά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε το 2020, τα παρέλαβε και τα έθαψε ο ίδιος στην παραλία, καθώς ήταν μέρος που αγαπούσε ιδιαίτερα ο εκλιπών.

Φέρεται επίσης να είχε τοποθετήσει μαζί τους προσωπικά αντικείμενα, στοιχείο που εξετάζεται. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας δεν θεωρείται βασικό σενάριο, ωστόσο θα ακολουθήσουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και έλεγχος DNA για να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί.

Η έρευνα συνεχίζεται και η υπόθεση επανεκτιμάται με βάση τα νέα στοιχεία.

