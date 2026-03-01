Ιωάννα Τούνη για Μέση Ανατολή: «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν»

Για την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή τοποθετήθηκε σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ιωάννα Τούνη.

Με αφορμή την έναρξη του νέου μήνα, η γνωστή influencer απηύθυνε ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους, καλώντας τους να διατηρήσουν τη θετική τους σκέψη και την πίστη τους, παρά τις δυσκολίες. «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν, που μας θυμώνουν και μας πληγώνουν. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, είναι σημαντικό να διαλέγουμε να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή! Να παραμένουμε θετικοί και να μην χάσουμε το φως μας! Με δύναμη, ενσυναίσθηση και πίστη ότι οι μικρές καλές πράξεις κάνουν τη διαφορά».

«Ας είναι αυτός ο μήνας λίγο πιο φωτεινός, λίγο πιο ανθρώπινος», έγραψε στο κάτω μέρος του βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

Διαβάστε επίσης