Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

Το καλοκαιρινό διάλειμμα όμως δεν θα κρατήσει από ότι φαίνεται πολύ

Το καλοκαιρινό διάλειμμα όμως δεν θα κρατήσει από ότι φαίνεται πολύ

Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, η αλλαγή του καιρού οφείλεται σε ένα κύμα θερμών αέριων μαζών που κατευθύνεται προς τη χώρα μας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, η αιτία της ανόδου βρίσκεται στον υποτροπικό αεροχείμαρρο που εντοπίζεται στα βορειότερα τμήματα της Ευρώπης. Η κίνηση αυτή θα ευνοήσει την άνοδο του υδραργύρου έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Αττική, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία και η ανατολική Πελοπόννησος, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα, παρά τις υψηλές για την εποχή τιμές, ο μετεωρολόγος σημειώνει πως το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα περιοριστούν αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Το καλοκαιρινό διάλειμμα όμως δεν θα κρατήσει από ότι φαίνεται πολύ. Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Με νέα του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι βάσει των μέχρι στιγμής ενδείξεων, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, που εν πολλοίς καθορίζεται από τους αντικυκλώνες της Γροιλανδίας και της Σκανδιναβίας, δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει σημαντικά ως τα μέσα του μήνα.

«Αυτό σημαίνει ότι ατμοσφαιρικές διαταραχές, κινούμενες από τη δυτική προς την ανατολική Μεσόγειο, θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν κατά περιόδους τη χώρα μας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα», προσθέτει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

βροχή

SOOC

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού στο δεύτερο μισό του μήνα, η κυκλοφορία θα αλλάξει και θα μπουν πλέον στο προσκήνιο και οι βοριάδες.

«Πέρα από τα περί αυτού «ψελλίσματα» των μοντέλων, οι Β-ΒΑ άνεμοι στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματός μας από την αρχαιότητα (Οι Ορνιθίες των αρχαίων Ελλήνων). Η φυσική εξήγηση της επικράτησης των Β-ΒΑ ανέμων έχει να κάνει με τις εντεινόμενες ανοδικές κινήσεις του αέρα στη Β. Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο λόγω της συνεχούς πλέον ανόδου του ύψους του Ήλιου και την ανάγκη κάλυψης του κενού από τις βαρύτερες και ψυχρότερες αέριες μάζες που έρχονται από τον Βορρά. Κάτι ανάλογο, αλλά σε μεγαλύτερη ένταση, συμβαίνει τη θερινή περίοδο με το θερμικό χαμηλό της Κύπρου και το μελτέμι», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

