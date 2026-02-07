Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για τα ψάρια»

Η στάθμη της Μικρής Πρέσπας καταγράφει άνοδο εντός του 2026, μετά από χρόνια λειψυδρίας, φέρνοντας αισιοδοξία σε αλιείς, επιχειρηματίες και τοπικές κοινότητες μετά από χρόνια πτώσης των υδάτων.

Η βελτίωση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες της περιοχής να επαναλειτουργήσουν τις βάρκες τους, καθώς αναζωπυρώνονται οι τουριστικές δραστηριότητες, ενώ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή των ψαριών.

Eurokinissi

Σύμφωνα με τα όσα τονίζει ο επιχειρηματίας της περιοχής, Θωμάς Μανούρης στο newsbomb.gr, «η άνοδος της στάθμης του νερού μάς ευνοεί, καθώς πλέον ξεκινούν ξανά οι βαρκάδες και θα μπορούμε να μεταφέρουμε τους επισκέπτες ακόμη και στο εκκλησάκι της Παναγίας Ελαιούσας. Από τα μέσα Νοεμβρίου η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ ευελπιστούμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς οι μηχανές των σκαφών δεν κινδυνεύουν πλέον από χτυπήματα».

Παράλληλα, ο ψαράς, Γιώργος Παρασκευόπουλος, τονίζει στο newsbomb.gr ότι «σαν ψαράς που είμαι, στην Μικρή Πρέσπα η στάθμη του νερού ανέβηκε και είναι κάτι το οποίο μας ευνοεί για την δουλειά μας. Αν ανέβει όμως ακόμη περισσότερο θα είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να γονιμοποιηθούν κάποια είδη ψαριών μόνα τους. Παλιά η κάθε βάρκα έπιανε από 10 έως 40 κιλά ψάρια την ημέρα ενώ αυτή την στιγμή που μιλάμε, παρόλο που η στάθμη του νερού ανέβηκε, πιάνουμε 5 με 10 κιλά τις περισσότερες φορές ενώ αν τύχει σε ελάχιστες περιπτώσεις φτάνουμε και τα 20 κιλά. Μας ευνοεί να ανέβει η στάθμη του νερού γιατί δημιουργούνται υγρά λιβάδεια και είναι τα κατάλληλα για να αφήσει τον γόνο το ψάρι, κάτι το οποίο αυξάνει τον πληθυσμό των ψαριών. Συγκριτικά με πριν τρεις μήνες, η στάθμη του νερού έχει ανέβει γύρω στο ένα μέτρο και ευελπιστούμε για περισσότερο σε λίγο καιρό».

Eurokinissi

Για όλα αυτά μίλησε στο newsbomb.gr και ο Δήμαρχος Πρεσπών, Γιώργος Στεργίου, τονίζοντας ότι: «Υπάρχει μια ικανοποίηση από την εξέλιξη αυτή, όμως δεν εφησυχάζουμε, καθώς πρόκειται για μια εφήμερη κατάσταση. Αν δεν χιονίσει στα βουνά μας, ώστε να τροφοδοτηθούν οι πηγές και με τη σειρά τους να τροφοδοτήσουν τη λίμνη, το καλοκαίρι θα έχουμε και πάλι τα ίδια φαινόμενα. Υπενθυμίζω ότι, η κοινότητα Ψαράδων παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας και των προβλημάτων που προέκυψαν από αυτή στις λιμναίες υποδομές και, στόχος μας είναι, να γίνουν έργα ώστε να παραμείνει ο λιμένας των Ψαράδων λειτουργικός».

Στοιχεία από τις μετρήσεις της στάθμης νερού

(6 Φεβρουαρίου 2026, σταθμός PRESPES):

Καταγεγραμμένη στάθμη: 841,61 μέτρα.

Υψόμετρο αισθητήρα: 839,58 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (m.a.s.l.).

Μέση στάθμη από τα διαθέσιμα δεδομένα: 841,75 μέτρα.

Μέγιστη καταγεγραμμένη στάθμη: 842,3 μέτρα.

Τάση:

Πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια του 2025.

Ήπια ανοδική τάση στις αρχές του 2026, χωρίς επιστροφή σε προηγούμενα υψηλά επίπεδα.

Η πρόσφατη άνοδος της στάθμης φέρνει ελπίδα για την αλιεία και τον τουρισμό στην περιοχή, ενώ οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση των λιμενικών και υδάτινων υποδομών.

Πότε δημιουργήθηκαν οι Πρέσπες και η ιστορία τους

Η λίμνη των Πρεσπών δημιουργήθηκε πριν από περίπου 2–5 εκατομμύρια χρόνια ως ενιαία λίμνη και αργότερα διαχωρίστηκε σε Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα, λόγω εναποθέσεως ιζημάτων από τον ποταμό του Αγίου Γερμανού και της δράσης των νερών της λίμνης, που δημιούργησαν μια αμμώδη λωρίδα μήκους περίπου 4 χλμ. Η Μικρή Πρέσπα, ως «θυγατέρα» της Μεγάλης, χωρίστηκε από την αρχική πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια.

Eurokinissi

Στην αρχή διατηρούσε το ύψος των υδάτων, αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πτώση λόγω έντασης των καιρικών φαινομένων.

Η στάθμη του νερού έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις έως και 10 μέτρα από τη δεκαετία του 1950, εξαιτίας διάβρωσης από βόσκηση και έντονης χρήσης γης, καθώς και άντλησης νερού για γεωργία και αστική χρήση, που μείωσε τη στάθμη τουλάχιστον κατά 2 μέτρα.